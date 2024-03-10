"Закликаю не повторювати помилок минулого": глава МЗС України відповів Папі Римському

Міністр Дмитро Кулеба відповів на заяву понтифіка про війну в Україні. Він зазначив, що Ватикану необхідно підтримати український народ у справедливій боротьбі за своє життя.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про те, що в умовах конфлікту в Україні, сторона, яка програла, повинна знайти в собі хоробрість визнати це, "підняти білий прапор і піти на переговори з РФ". Кулеба закликав Ватикан не повторювати помилок минулого й підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі. Відповідну заяву міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував 10 березня в мережі Х (раніше Тwitter, — ред).

"Найсильніший той, хто в боротьбі добра зі злом стає на бік добра, а не намагається поставити їх на один простір і називає це "переговорами"... Наш прапор — жовто-блакитний. Це прапор, під яким ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо жодних інших прапорів", — зазначив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що стратегія Ватикану щодо білого прапора тягнеться ще з першої половини ХХ століття.

"Закликаю не повторювати помилок минулого й підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє життя. Найсильніший той, хто в битві між добром і злом стоїть на боці добра, а не намагається поставити їх в один ряд і назвати це "переговорами", — наголосив глава МЗС України.

Він також подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і висловив сподівання, що він зможе відвідати нашу країну, щоб підтримати українців.

"Продовжуємо сподіватися, що після двох років руйнівної війни в серці Європи Понтифік знайде можливість здійснити Апостольський візит до України, щоб підтримати понад мільйон українських католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців", — написав Дмитро Кулеба.

Що передувало заяві Дмитра Кулеби

Папа Римський Франциск зробив несподівану заяву в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI про війну на території України. Понтифік відповів на запитання журналіста, чи повинна Україна "підняти білий прапор" і піти на переговори з РФ: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, той, хто думає про людей, той, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Нагадаємо, минулого року Папа Римський заявив, що країни "грають" із Україною: обіцяють зброю, а потім відмовляються від зобов'язань. За словами Франциска, деякі країни відступають від раніше даних зобов'язань і не хочуть надавати зброю Україні. За таких умов український народ стає мучеником.