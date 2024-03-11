Представник МЗС Росії Родіон Мірошник запевнив, що військові НАТО не опинилися б на фронті, адже в їх перекидання була б інша мета. За його словами, Заходу нібито вже час будувати "запасний ешелон".

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Україні нібито загрожує "дружня окупація" з боку НАТО. Про це заявив посол російського Міністерства закордонних справ (МЗС) Родіон Мірошник, як передали 11 березня в "РИА Новости".

"Вони не підуть на передову. Вони допомагатимуть українцям, вони просто замінюватимуть українців у тилових підрозділах. Вони стануть на кордоні з Білоруссю. Вони забезпечуватимуть захист мостів, (прикордонних) переходів… За всіма параметрами це називається "дружня окупація", — підкреслив дипломат.

За його словами, західні лідери "ніколи нічого не роблять просто так".

"Зараз ідеться про взяття під контроль конкретної території. Економічно вони вже туди зайшли. (…) Вони контролюють мільйони гектарів чорноземів, сільськогосподарської землі України, тому а чому б її не охороняти, чому б її не контролювати?" — зазначив Мірошник.

Він переконаний, що також військові НАТО мають "виштовхнути" на фронт українців, які "засиділися в тилу" та не воюють нібито за інтереси Заходу. Посол наголосив, що всі розуміють проблеми з мобілізацією в Україні, і міжнародним лідерам слід уже вибудовувати "другий запасний ешелон".

Нагадаємо, обговорення присутності НАТО в Україні розпочалося із заяви президента Франції Емманюеля Макрона, що відправлення сил "обговорюється" і в майбутньому не виключене.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що французький лідер "публічно визнав очевидне".