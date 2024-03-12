БПЛА атакував будівлю адміністрації Бєлгорода: є руйнування і постраждалі (фото, відео)

Під час атаки постраждали дві жінки, одна отримала осколкові поранення, а в іншої — контузія, розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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12 березня безпілотний літальний апарат атакував будівлю адміністрації Бєлгорода (Російська Федерація). Про це повідомили в Telegram-каналі "Раньше всех. Ну почти".

"Безпілотник атакував будівлю адміністрації Бєлгорода", — йдеться у повідомленні.

Після удару дрона в будівлі спостерігаються вибиті шибки і двері.

Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. З його слів, під час атаки постраждало двоє людей — жінка отримала осколкові поранення, ще одна — контузію.

"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга — контузію", — сказав В'ячеслав Гладков.

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Він наголосив, що постраждалим надається необхідна медична допомога. Крім цього, Гладков зазначив, що через вибух у будівлі вибило вікна та понівечило фасад. Оперативні служби працюють на місці інциденту.

Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов

За словами мера Бєлгорода Валентина Демидова, БПЛА врізався у вхідну групу будівлі, в результаті чого посічені вікна та фасад.

"Будівлю адміністрації міста пошкоджено внаслідок вибуху БПЛА. Одна співробітниця мерії дістала осколкові поранення, її госпіталізовано. Друга — контузію — медики надають допомогу на місці. Пристрій врізався у вхідну групу будівлі. Посічені вікна, фасад", — пояснив він.

Нагадаємо, 12 березня OSINT-розслідувач з ніком Neonhandrail розповів, що під час атаки БПЛА було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижньоновгородській області Росії. В результаті чого він не працюватиме на повну потужність.

Того ж дня стало відомо, що в Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він упав на території кладовища, недалеко від аеродрому.