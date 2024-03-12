В РДК показали, як їх танк прорвав державний кордон РФ та атакував (відео)

Російські добровольці на танку здійснили три постріли в різні сторони на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, в якій області це сталося.

Related video

У вівторок, 12 березня, танк Російського Добровольчого Корпусу прорвав оборону державного кордону Російської Федерації. Відповідний ролик опублікували в РДК у Telegram.

"Танк Російського Добровольчого Корпусу прорвав оборону державного кордону РФ", — йдеться у повідомленні.

Важливо

Ховався між хатами: Легіон "Свобода Росії" знищив російський БТР в Тьоткіно (відео)

В опублікованому відео показано, як військова техніка пройшла рухалася в районі кордону та здійснила три постріли в різні сторони.

Додамо, що в пресслужбі РДК не зазначили, про яку територію йдеться.

Рейд РДК у Бєлгородській і Курській областях: що відомо

12 березня стало відомо про те, що бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" розпочали військову операцію на території РФ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що ці добровольчі батальйони діють на території Росії як самостійні підрозділи.

Нагадаємо, в пресслужбі Міноборони РФ заявили, що нібито українські військові намагалися прорватися в Курську та Бєлгородську область, проте ЗС РФ та представники підрозділів прикордонних служб ФСБ РФ не дозволили цього зробити. В оборонному відомстві Росії повідомили, що близько 3 ночі (мск) відбулися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, після цього українці нібито застосували танки та броньовані машини й спробували потрапили на територію РФ.