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Ховались в УПЦ МП: СБУ викрила наймасштабнішу агентурну мережу ФСБ (фото)

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Фото: СБУ | Правоохоронці затримали 15 підозрюваних, причетних до ФСБ РФ

В Україні діяло угрупування "політекспертів", робою яких керував клірик УПЦ МП. Своєю чергою, священник координував дії з російськими спецслужбами.

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12 березня працівники Служби безпеки України (СБУ) затримали групу осіб, яких підозрюють в активній співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії та з російськими пропагандистськими медіа. З'ясувалось, що угрупування діяло під прикриттям Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про деталі справи, до якої причетна УПЦ МП, розповіла пресслужба на сайті відомства.

У повідомленні пресслужби вказується, що під прикриттям церковників діяло угрупування з 15 осіб. Серед підозрюваних є очільник одного з храмів УПЦ МП в Києві, зауважують у СБУ.

Правоохоронці називають угрупування "однією з наймасштабніших мереж ФСБ", яка проводила "інформаційні диверсії".

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Фігуранти отримали підозру за п'ятьма статями Кримінального кодексу: за державну зраду (ч. 2 ст. 111), колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1), злочинну організацію (ст. 255), групове розпалювання міжрелігійної ворожнечі (ч. 3 ст. 161), виправдання нападу РФ (ст. 436-2). Максимальне покарання — за статтею про державну зраду: довічне ув'язнення.

СБУ та УПЦ — деталі справи про агентів ФСБ

Згідно з даними розслідування, фігуранти організовували в Україні інформаційні провокації, які мали б дестабілізувати ситуацію та розпалювати міжрелігійну ворожнечу. Особливістю угрупування є його розмір (15 осіб), а також чітка ієрархічна структура, розподіл обов'язків між членами та оперативний зв'язок з росЗМІ.

На чолі злочинної організації стояв клірик УПЦ МП, наголосили в СБУ. Саме ця особа координувала дії усієї спільноти. Йому підпорядковувались так звані "політичні експерти".

Група створювала провокативні тексти та відео, які поширювала у соцмережах — у Facebook, Telegram, Youtube. Певні публікації з'являлись також на інтернет-ресурсах церкви — на "офіційних сайтах різних єпархій". Потрібні Росії повідомлення швидко підхоплювались росЗМІ та потрапляли у новини провідних російських телеканалів.

Мета, яку мали фігуранти — розпалювання міжконфесійної ворожнечі, розхитування ситуації та дискредитація України в очах західних суспільств.

На світлинах, опублікованих правоохоронцями, можна побачити зустріч працівників СБУ з трьома особами, причетними до наймасштабнішої мережі ФСБ РФ на території України.

До двох чоловіків завітали прямо додому, свідчать світлини.

СБУ та УПЦ, УПЦ МП, УПК МП обшук, УПЦ МП розслідування, УПЦ МФ та ФСБ РФ Fullscreen
СБУ та УПЦ - затримання одного з фігурантів 12 березня
Фото: СБУ
СБУ та УПЦ, УПЦ МП, УПК МП обшук, УПЦ МП розслідування, УПЦ МФ та ФСБ РФ Fullscreen
СБУ та УПЦ - затримання члена мережі ФСБ РФ
Фото: СБУ

Іншого затримали на вулиці біля будинку у невказаній місцевості: для подальшого обшуку притулили до червоного автомобіля.

СБУ та УПЦ, УПЦ МП, УПК МП обшук, УПЦ МП розслідування, УПЦ МФ та ФСБ РФ Fullscreen
СБУ та УПЦ - затримання фігуранта на вулиці
Фото: СБУ

Також є світлини, на яких видно працівників СБУ біля комп'ютера одного з фігурантів. Крім того, невідома особа тримає телефон, який, можливо, використовувався для контактів з РФ.

СБУ та УПЦ, УПЦ МП, УПК МП обшук, УПЦ МП розслідування, УПЦ МФ та ФСБ РФ Fullscreen
СБУ та УПЦ - обшук у квартирі фігуранта
Фото: СБУ

Усі фігуранти справи затриманні, наразі їм встановлюють запобіжний захід, пояснили в СБУ. Імена підозрюваних не називаються.

Зазначимо, на порталі та на сторінці Facebook УПЦ МП відсутня інформація про затримання настоятеля одного з київських храмів. Також не опубліковано коментарі речника церкви Миколи Данилевича.

Раніше клірики церкви Московського патріархату ставали фігурантами розслідування СБУ. Зокрема, хвиля затримань та обшуків відбулась восени 2023 року: було створено реєстр церковників, причетних до діяльності російських спецслужб. Саме тоді у ООН висловили занепокоєння діями правоохоронців. На думку представників міжнародної організації, в Україні начебто відбуваються утиски представників російської церкви.

Нагадуємо, в лютому 2024 року СБУ викрила клірика УПЦ МП, якого підозрюють у роботі на РФ. У чоловіка вилучили 300 сім-карт, які він використовував для організації провокацій.