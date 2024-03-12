Ховались в УПЦ МП: СБУ викрила наймасштабнішу агентурну мережу ФСБ (фото)

В Україні діяло угрупування "політекспертів", робою яких керував клірик УПЦ МП. Своєю чергою, священник координував дії з російськими спецслужбами.

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12 березня працівники Служби безпеки України (СБУ) затримали групу осіб, яких підозрюють в активній співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії та з російськими пропагандистськими медіа. З'ясувалось, що угрупування діяло під прикриттям Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про деталі справи, до якої причетна УПЦ МП, розповіла пресслужба на сайті відомства.

У повідомленні пресслужби вказується, що під прикриттям церковників діяло угрупування з 15 осіб. Серед підозрюваних є очільник одного з храмів УПЦ МП в Києві, зауважують у СБУ.

Правоохоронці називають угрупування "однією з наймасштабніших мереж ФСБ", яка проводила "інформаційні диверсії".

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Фігуранти отримали підозру за п'ятьма статями Кримінального кодексу: за державну зраду (ч. 2 ст. 111), колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1), злочинну організацію (ст. 255), групове розпалювання міжрелігійної ворожнечі (ч. 3 ст. 161), виправдання нападу РФ (ст. 436-2). Максимальне покарання — за статтею про державну зраду: довічне ув'язнення.

СБУ та УПЦ — деталі справи про агентів ФСБ

Згідно з даними розслідування, фігуранти організовували в Україні інформаційні провокації, які мали б дестабілізувати ситуацію та розпалювати міжрелігійну ворожнечу. Особливістю угрупування є його розмір (15 осіб), а також чітка ієрархічна структура, розподіл обов'язків між членами та оперативний зв'язок з росЗМІ.

На чолі злочинної організації стояв клірик УПЦ МП, наголосили в СБУ. Саме ця особа координувала дії усієї спільноти. Йому підпорядковувались так звані "політичні експерти".

Група створювала провокативні тексти та відео, які поширювала у соцмережах — у Facebook, Telegram, Youtube. Певні публікації з'являлись також на інтернет-ресурсах церкви — на "офіційних сайтах різних єпархій". Потрібні Росії повідомлення швидко підхоплювались росЗМІ та потрапляли у новини провідних російських телеканалів.

Мета, яку мали фігуранти — розпалювання міжконфесійної ворожнечі, розхитування ситуації та дискредитація України в очах західних суспільств.

На світлинах, опублікованих правоохоронцями, можна побачити зустріч працівників СБУ з трьома особами, причетними до наймасштабнішої мережі ФСБ РФ на території України.

До двох чоловіків завітали прямо додому, свідчать світлини.

СБУ та УПЦ - затримання одного з фігурантів 12 березня Фото: СБУ СБУ та УПЦ - затримання члена мережі ФСБ РФ Фото: СБУ

Іншого затримали на вулиці біля будинку у невказаній місцевості: для подальшого обшуку притулили до червоного автомобіля.

СБУ та УПЦ - затримання фігуранта на вулиці Фото: СБУ

Також є світлини, на яких видно працівників СБУ біля комп'ютера одного з фігурантів. Крім того, невідома особа тримає телефон, який, можливо, використовувався для контактів з РФ.

СБУ та УПЦ - обшук у квартирі фігуранта Фото: СБУ

Усі фігуранти справи затриманні, наразі їм встановлюють запобіжний захід, пояснили в СБУ. Імена підозрюваних не називаються.

Зазначимо, на порталі та на сторінці Facebook УПЦ МП відсутня інформація про затримання настоятеля одного з київських храмів. Також не опубліковано коментарі речника церкви Миколи Данилевича.

Раніше клірики церкви Московського патріархату ставали фігурантами розслідування СБУ. Зокрема, хвиля затримань та обшуків відбулась восени 2023 року: було створено реєстр церковників, причетних до діяльності російських спецслужб. Саме тоді у ООН висловили занепокоєння діями правоохоронців. На думку представників міжнародної організації, в Україні начебто відбуваються утиски представників російської церкви.

Нагадуємо, в лютому 2024 року СБУ викрила клірика УПЦ МП, якого підозрюють у роботі на РФ. У чоловіка вилучили 300 сім-карт, які він використовував для організації провокацій.