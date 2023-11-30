"Ображали гідність іудеїв": СБУ проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ (фото, відео)

Правоохоронці зазначають, що клірики у публікаціях поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Пресслужба УПЦ підтвердила інформацію щодо обшуків та додала, що силовики "проводять зачистку" на території лаври.

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Служба безпеки України проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ у Тернопільській області. Про це у четвер, 30 листопада, повідомляє СБУ.

За інформацією правоохоронців, обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій "ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ".

Крім того, як зазначають в СБУ, у відповідному дописі клірики УПЦ поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

Експертиза, проведена Службою безпеки, підтвердила, що у тексті інтернет-публікації є висловлювання, які сприяють розпалюванню міжнаціональної ворожнечі та ненависті.

"У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", — йдеться у повідомленні.

Проведення обшуків підтвердила пресслужба УПЦ. Інформаційно-просвітницький портал зазначив, що на території Почаївської духовної семінарії відбувається "зачистка приміщень". В повідомленні також йдеться про те, що слідчі дії розпочалися о 6:00 ранку, а сам об'єкт — оточили правоохоронці.

"Всім, хто знаходився в приміщенні училища, а це здебільшого дівчата, було оголошено вимогу негайно залишити приміщення. Поліція увірвалась в келії, де проживали і в цей час ще спали вихованки училища, та примусово наполягала на терміновому збиранні особистих речей. Силовиків не бентежило навіть те, що на подвір’ї в цей час мінусова температура. Представник поліції повідомив, що йому надійшов наказ зачистити приміщення і він цей наказ виконає", — йдеться повідомленні УПЦ.

Нагадаємо, 10 березня писали, що національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" вирішив розірвати договір із УПЦ. Священників попередили, що з 29 березня вони не зможуть безоплатно користуватися культовими будинками та іншим майном.

30 березня уряд України визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабміну про передачу УПЦ Києво-Печерської лаври. Пізніше Мінкульт подав заяву до поліції, оскільки УПЦ не пустила комісію відомства на територію Лаври.