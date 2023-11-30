"Оскорбляли достоинство иудеев": СБУ проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ (фото, видео)

Правоохранители отмечают, что клирики в публикациях поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России. Пресс-служба УПЦ подтвердила информацию об обысках и добавила, что силовики "проводят зачистку" на территории лавры.

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Служба безопасности Украины проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ в Тернопольской области. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает СБУ.

По информации правоохранителей, обыски проходят в рамках уголовного производства о причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой "оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду к представителям всех церквей, кроме УПЦ".

Кроме того, как отмечают в СБУ, в соответствующей заметке клирики УПЦ поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

Экспертиза, проведенная Службой безопасности, подтвердила, что в тексте интернет-публикации есть высказывания, которые способствуют разжиганию межнациональной розни и ненависти.

"В рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", — говорится в сообщении.

Проведение обысков подтвердила пресс-служба УПЦ. Информационно-просветительский портал отметил, что на территории Почаевской духовной семинарии происходит "зачистка помещений". В сообщении также говорится о том, что следственные действия начались в 6:00 утра, а сам объект — окружили правоохранители.

"Всем, кто находился в помещении училища, а это в основном девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение. Полиция ворвалась в кельи, где проживали и в это время еще спали воспитанницы училища, и принудительно настаивала на срочном сборе личных вещей. Силовиков не смущало даже то, что во дворе в это время минусовая температура. Представитель полиции сообщил, что ему поступил приказ зачистить помещение и он этот приказ выполнит", — говорится в сообщении УПЦ.

Напомним, 10 марта писали, что национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" решил расторгнуть договор с УПЦ. Священников предупредили, что с 29 марта они не смогут безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом.

30 марта правительство Украины признало утратившим силу распоряжение Кабмина о передаче УПЦ Киево-Печерской лавры. Позже Минкульт подал заявление в полицию, поскольку УПЦ не пустила комиссию ведомства на территорию Лавры.