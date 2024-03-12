Спочатку в Молдову, потім в Одесу: ГУР евакуювало 47 українців із Сектора Гази (фото, відео)

Загалом із листопада до березня із Сектора Гази вивезли 363 громадян України. Серед них 141 дитина.

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Літак із 47 громадянами України на борту, яких евакуювали з Гази, приземлився в Молдові. Про це повідомляє ГУР у Telegram-каналі.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 12 березня 2024 року із Сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України", — ідеться в публікації.

Це завдання виконували співробітники ГУР МО України спільно з дипломатами з українських посольств в Ізраїлі та Єгипті. Спочатку евакуйованих розмістили в єгипетському готелі, потім 12 березня відбувся переліт із Хургади до Молдови. Далі автобусом люди повернулися до Одеси.

Загалом із листопада до березня із Сектора Гази евакуювали 363 громадян України: 141 дитину, 135 жінок і 87 чоловіків. Загалом було три етапи евакуації.

Нагадаємо, що посол України в Єгипті Микола Нагорний у листопаді попереджав про безліч ризиків під час евакуації громадян України з Гази.

Також повідомлялося, що Біньямін Нетаньяху в січні заявив, що в планах Ізраїлю немає довгострокової окупації сектору Газа.

5 березня Ізраїль виключив текст про напад ХАМАСу зі своєї пісні для Євробачення. Слова пісні "Жовтневий дощ" виконавиці Еден Голан вирішили змінити після того, як представники пісенного конкурсу попередили, що оригінальний варіант був надмірно політизованим. В Ізраїлі обурилися.