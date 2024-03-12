Україна збільшить кількість прикордонних військ: Зеленський назвав причину (відео)

За словами президента, під час зустрічей з урядовцями вдалося узгодити кроки, необхідні для розвитку Державної прикордонної служби. Йдеться про довгостроковий захист, який буде необхідний і після закінчення війни.

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Для захисту від російської агресії Україна збирається значно збільшити кількість прикордонних військ. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до народу 12 березня.

За його словами, протягом дня відбулося кілька важливих нарад із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, главою Міністерства внутрішніх справ Ігорем Клименком та іншими членами уряду. На засіданнях було узгоджено подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ.

"Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ — і з урахуванням поточних завдань захисту від російської агресії, і з розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо він торкнувся теми Сумської області, яка регулярно зазнає атак з боку російських диверсантів. Президент України подякував прикордонникам Сумського загону, які активно протидіють противнику і одночасно зміцнюють українські оборонні позиції.

Також було висловлено подяку воїнам прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригаді "Помста" та "Сталевий кордон", воїнам спеціального підрозділу "ДОЗОР" та багатьом іншим.

Коли саме відбудеться збільшення кількості прикордонних військ — невідомо.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область. Бійці Сил оборони виявили російських диверсантів, які рухалися з території РФ. По ворожій групі відкрили вогонь із гранатометів і стрілецької зброї, як розповіли в ДПСУ.

6 лютого боєць ЗСУ розповідав, чим можуть бути небезпечні російські ДРГ, які регулярно фіксують у Сумській та Чернігівській областях. Окупанти почали застосовувати для своїх операцій FPV-дрони. Ними вражають як цивільні, так і військові авто, як казав Станіслав Бунятов.