"Зуби" у два ряди, рови та бліндажі: у мережі показали, як виглядають нові лінії оборони ЗСУ

Українські військові зводять нові оборонні укріплення, а саме будуть бліндажі на другій лінії обороні, облаштовують протитанкові загородження та рови для піхоти.

Related video

У мережі показали, як українські військові будують лінію оборони в Харківській області. Світлини були опубліковані відомим фотографом Костянтином Ліберовим 12 березня, зокрема деякі фото зняті на безпілотний літальний апарат. Детальніше про фортифікаційні укріплення розповідає Фокус.

Українські бійці посилили будівництво укріплень, бліндажі на другій лінії оборони, облаштували протитанкові загородження, рови для піхоти.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Також фотограф показав, як виглядають "зуби дракона" на новій лінії оборони на Харківщині.

"Зуби дракона" Фото: Getty Images

"Зуби дракона" Фото: Getty Images "Зуби дракона" Фото: Getty Images

Фортифікаційні укріплення в Харківській області: що відомо

11 березня кореспондент "Донбас Реалії" Єгор Логінов розповів про будівництво фортифікаційних укріплень у Харківській області. Він наголосив, що військові роблять укріплення не лише зручними для оборони, але й комфортними для проживання. За його словами, це "справжнє підземне місто". Зокрема, їхня довжина — понад три кілометри. В укріпленнях є світло, гаряча вода, каналізація, бліндажі, бійниці. Ба більше, вони мають три накати колод, присипані землею, які можуть витримати пряме влучання 152-мм снаряду.

Влада і Костянтин Ліберові: що відомо про фотографів

Після початку повномасштабного вторгнення українські фотографи Влада і Костянтин Ліберові почали фіксувати роботу бійців ЗСУ та все, що відбувається на деокупованих територіях. Фотографи працюють у найгарячіших точках, а їхні світлини публікують у світових ЗМІ та неодноразово використовувалися у соцмережах президента України Володимира Зеленського.

22 грудня 2023 року стало відомо, що Влада Ліберова отримання поранення під час зйомок на фронті. Зокрема, це було уламкове або кульове поранення в стегно.

Влада і Костянтин Ліберові

Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні зводять три смуги оборонних рубежів, довжина яких — дві тисячі кілометрів. За його словами, це масштабне завдання, проте він розраховує на своєчасне завершення будівництва.