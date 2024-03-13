"Мова ультиматумів": Росія відмовиться від участі в мирній конференції у Швейцарії, — МЗС

За словами представниці російського дипломатичного відомства Марії Захарової, Москва ще не отримувала офіційного запрошення на форум, однак заздалегідь відмовляється. Позиція може змінитися з урахуванням деяких факторів.

Related video

Російська Федерація відмовляється від участі в мирній конференції щодо України, яка має незабаром відбутися у Швейцарії. Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі 13 березня.

За її словами, Москва поки що не отримувала офіційного запрошення на захід, проте нібито має намір відмовитися від нього, якщо це станеться.

"Росія не має наміру брати участь у такій конференції, навіть якщо її буде запрошено офіційно", — йдеться в повідомленні Марії Захарової.

Окремо вона заявила, що цей форум у Швейцарії буде присвячений просуванню нібито "ультимативної формули Зеленського". При цьому організатори у Швейцарії говорять про те, що шукають знаменник мирних ініціатив від різних країн.

Представники МЗС РФ вважають, що участь Кремля в "мирній конференції" нібито абсолютно безглузда.

"Конференція, що готується, — це продовження зустрічей у "копенгагенському форматі", які спочатку себе дискредитували, а тепер зайшли в глухий кут. Будь-яким відповідальним пропозиціям про переговори мають передувати скасування Зеленським указу, що забороняє їхнє ведення, припинення поставок Україні зброї та чіткі сигнали про готовність враховувати сучасні реалії і законні російські інтереси. Мова ультиматумів для Росії неприйнятна", — підсумувала Марія Захарова.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав долучити Росію до переговорів з Україною. За його словами, інший сценарій не матиме необхідного ефекту. Відповідно, жодних результатів від таких переговорів домогтися не вдасться.

Водночас, ще 8 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку необхідно розробити план, а вже потім думати над запрошенням представників Росії. Водночас, він не розуміє, як можна домовлятися з тими, хто все блокує, руйнує і вбиває.