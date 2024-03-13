Принципи мобілізації в Україні: в МО розповіли, чи відправлять на фронт силовиків та тиловиків

З міркувань безпеки у відомстві не назвали кількість людей, яку планують набрати до Сил оборони, але зазначили, що вона буде корегуватися в залежності від ситуації на фронті. Також в МО кажуть, що не будуть відправляти на передову усіх представників силових структур.

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В Міністерстві оборони України розповіли, як триватиме процес мобілізації, чому Генштаб не може використати ті резерви, які вже є, і чому потрібно мобілізувати 400-500 тисяч. Відповідь оприлюднили на шпальтах видання Financial Times.

В Міноборону зазначили, що рекрутингова кампанія МОУ поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, а на майже 8 тисяч відкритих вакансій зараз є понад 90 тисяч заявок.

Яку кількість планують мобілізувати

У відомстві зазначили, що з міркувань безпеки не будуть розголошувати кількість людей, які планують залучити до Сил оборони. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу.

Важливо

Посилення мобілізації: де та хто може вручити повістку в березні

Процес посилення підрозділів Сил оборони триває. Зараз Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити кінцевий термін служби на рівні 36 місяців.

"Зміни до закону про мобілізацію також дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в державі через вдосконалення процесу військового обліку, створення відповідних цифрових механізмів. Зміни до механізму мобілізації стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом", — зазначили в МО.

Чи планують мобілізувати силовиків

Як повідомили в Міноборони, новий законопроєкт пропонує мобілізацію певної частини поліцейських, утім, відсоток має бути визначено таким чином, щоб поліція й далі виконувала свою функцію забезпечення правопорядку.

Також у відомстві зазначили, що окремі підрозділи СБУ і так воюють на фронті і перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Також фахівці СБУ, паралельно ведуть боротьбу зі шпіонажем, протидіють кіберзагрозам, виконують завдання розвідувального та антитерористичного характеру тощо.

"Загалом заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ, на жаль, використовуються спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства", — зазначили в МО.

Чи відправлятимуть на фронт військовослужбовців, які перебувають в тилу

Як повідомили в оборонному відомстві, на фронті не можуть одночасно перебувати усі військовослужбовці, бо хтось має займатися логістикою, розвідкою, забезпеченням, плануванням, командуванням, проводити операції некінетичного впливу, розробляти та ремонтувати озброєння, лікувати та проводити реабілітацію військових тощо.

В Міністерстві оборони зазначили, працюють над оцінкою ефективності використання військовослужбовців, тому, проводиться функціональний аудит підрозділів МОУ та Генерального штабу.

Нагадаємо, що під час нової хвилі мобілізації у 2024 році в Україні можуть призвати до 500 тисяч громадян. Згідно з даними парламентського економічного комітету, з 11,1 млн українських чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн мають право на мобілізацію.