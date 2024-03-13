"Ні віку, ні статі": пропагандист "Тринадцятий" закликав убивати українських дітей (фото)

За словами пропагандиста Єгора Гузенка, українські діти вже не люди, а "вірус лікується тільки знищенням". Юрист Інституту масової інформації Володимир Зеленчук зазначив, що в пості містяться заклики до фізичного знищення української нації.

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Російський пропагандист і військовослужбовець окупаційного угруповання ЗС РФ Єгор Гузенко (позивний "Тринадцатый") закликав вбивати українських дітей. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

13 березня Гузенко опублікував відео, на якому школярі співають пісню "Батько наш — Бандера", і заявив, що "у ворога немає ні віку, ні статі", що ці діти виростуть "новими бандерівцями, їх уже не вилікувати".

Пост російського "військкора"

Пост російського "військкора"

"Ця "битва за уми" почалася ще в 1991 році після розвалу СРСР, основна фаза розпочалася у 2014, і безболісно це можна було вирішити тоді, під час Російської Весни 2014-го. Сьогодні багатьох доведеться відправити в 16-ту роту", — додав він.

"16-ою ротою" називали кладовище на Соловках на початку 20-х років минулого століття.

"Військкор" закликав убивати українських дітей: реакція України

Юрист Інституту масової інформації Володимир Зеленчук пояснив, що в публікаціях такого характеру міститься заклик до геноциду українців.

За його словами, пост розрахований на широку аудиторію та містить заклики до повного фізичного знищення української нації.

"Саме з метою притягнення до кримінальної відповідальності подібних трансляторів геноцидної риторики було створено Конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього", — нагадав юрист.

Він також уточнив, що РФ підписала і ратифікувала такі конвенції, водночас влада РФ свідомо допускає поширення прямих геноцидних ідей серед військових.

Зеленчук вважає, що згадана публікація в соцмережах не поодинокий випадок, а системна практика, яка схвалюється вищим керівництвом РФ.

Чим відомий Єгор Гузенко?

Єгор Гузенко веде Telegram-канал "Тринадцатый" із понад 200-тисячною аудиторією, висвітлює російське вторгнення в Україну, викладає антиукраїнські пости та радіє загибелі жителів України під час російських обстрілів.

За словами журналіста Дениса Казанського, Гузенко може мати стосунок до жорстокої страти українського військового, якому відрізали голову.

11 березня 2024 року він інсценував свою загибель, про що у деяких російських ресурсах з'явилися повідомлення. Це нібито було потрібно, щоб виявити агентів ГРУ України в тилу окупантів.

Він служив у військово-десантних військах РФ, у 2015 році вступив до лав бойовиків "ДНР". Також воював у Сирії.

Нагадаємо, що Єгор Гузенко визнав, що російські війська причетні до підриву Каховської ГЕС.

Також повідомлялося, що в Легіоні "Свобода Росії" підтвердили, що планують іти на Москву.