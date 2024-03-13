Житель Маріуполя в прямому ефірі збентежив посадовців РФ заявами про вбивства цивільних (відео)

Житель Маріуполя заявив, що окупація міста — для нього особиста трагедія, і всі знають, хто насправді воєнний злочинець.

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Житель окупованого Маріуполя на Донеччині під час онлайн-конференції в РФ висловив своє ставлення до війни в Україні. Він закликав Путіна вивести війська з території України і висловив сподівання, що всі воєнні злочинці будуть покарані. Про це він сказав під час онлайн-конференції, організованої Постійним представництвом РФ при ОБСЄ.

Так, учасники конференції могли поставити питання та висловити свої зауваження щодо регіональної безпеки та стабільності. Після обговорення "невибіркових обстрілів" один із учасників заходу — Валерій Гурієв, назвався жителем Маріуполя і сказав, що війна та окупація його рідного міста — це особиста трагедія для нього.

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"Я хочу закликати всіх звернутися до нашого президента (маючи на увазі Володимира Путіна — ред.) зупинити цю війну і вивести війська, бо це — велика трагедія. Я думаю, всі розуміють, що відбувається і всі, хто займається смертями цивільних розуміють, хто справжній воєнний злочинець і хто має понести покарання, і сподіваюся, що причетні до цього якнайшвидше припинять своє існування", — сказав маріуполець.

Після цього йому вимкнули звук.

Виступ чоловіка викликав помітне нервування серед присутніх і паузу в президії. Далі головуючий взяв себе в руки і заявив, що хотів би побачити обличчя того, хто це сказав. Він додав, що міг би зараз "ефектно й емоційно відповісти", але не буде цього робити і передав слово своєму заступнику.

Той назвав звернення маріупольця "виступом тих, хто не поділяє російські підходи до ведення "спеціальної військової операції".

В телеграм-каналі KibOrg стверджують, що Валерій Гурієв – мешканець Маріуполя, щоправда, інформації проте невідомо, як він потрапив на таку серйозну конференцію з важливими гостями — "уповноваженим з прав людини в ДНР" Дарією Морозовою, головою руху "Ми разом із Росією", представником "головної ради військово-громадянської адміністрації" окупованої Запорізької області Володимиром Роговим, послом з особливих доручень МЗС РФ з питань "злочинів київського режиму" Родіоном Мельником та головою прокремлівської партії "Держава" Дмитром Васильцем.

Серед інших спікерів були заявлені Родіон Мірошник — посол з особливих доручень МЗС РФ з питань "злочинів київського режиму", а також Дмитро Василець — розшукуваний СБУ ексголова прокремлівської забороненої партії "Держава".

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області проходить так зване дострокове "голосування" на виборах президента Російської Федерації.