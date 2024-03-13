Житель Мариуполя в прямом эфире смутил чиновников РФ заявлениями об убийствах гражданских (видео)

Житель Мариуполя заявил, что оккупация города — для него личная трагедия, и все знают, кто на самом деле военный преступник.

Related video

Житель оккупированного Мариуполя в Донецкой области во время онлайн-конференции в РФ высказал свое отношение к войне в Украине. Он призвал Путина вывести войска с территории Украины и выразил надежду, что все военные преступники будут наказаны. Об этом он сказал во время онлайн-конференции, организованной Постоянным представительством РФ при ОБСЕ.

Так, участники конференции могли задать вопросы и высказать свои замечания относительно региональной безопасности и стабильности. После обсуждения "неизбирательных обстрелов" один из участников мероприятия — Валерий Гуриев, назвался жителем Мариуполя и сказал, что война и оккупация его родного города — это личная трагедия для него.

Важно

Фильм, который лучше бы никогда не снимали: украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар"

"Я хочу призвать всех обратиться к нашему президенту (имея в виду Владимира Путина — ред.) остановить эту войну и вывести войска, потому что это — большая трагедия. Я думаю, все понимают, что происходит и все, кто занимается смертями гражданских понимают, кто настоящий военный преступник и кто должен понести наказание, и надеюсь, что причастные к этому как можно быстрее прекратят свое существование", — сказал мариуполец.

После этого ему выключили звук.

Выступление мужчины вызвало заметную нервозность среди присутствующих и паузу в президиуме. Далее председательствующий взял себя в руки и заявил, что хотел бы увидеть лицо того, кто это сказал. Он добавил, что мог бы сейчас "эффектно и эмоционально ответить", но не будет этого делать и передал слово своему заместителю.

Тот назвал обращение мариупольца "выступлением тех, кто не разделяет российские подходы к ведению "специальной военной операции".

В телеграм-канале KibOrg утверждают, что Валерий Гуриев — житель Мариуполя, правда, информации однако неизвестно, как он попал на такую серьезную конференцию с важными гостями — "уполномоченным по правам человека в ДНР" Дарьей Морозовой, главой движения "Мы вместе с Россией", представителем "главного совета военно-гражданской администрации" оккупированной Запорожской области Владимиром Роговым, послом по особым поручениям МИД РФ по вопросам "преступлений киевского режима" Родионом Мельником и главой прокремлевской партии "Держава" Дмитрием Васильцом.

Среди других спикеров были заявлены Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам "преступлений киевского режима", а также Дмитрий Василец — разыскиваемый СБУ экс-глава прокремлевской запрещенной партии "Держава".

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области проходит так называемое досрочное "голосование" на выборах президента Российской Федерации.