"Президент у курсі": у Байдена прокоментували ядерні погрози Путіна

Білий дім називає ядерну риторику Кремля "нерозважливою і безвідповідальною". Попри всі погрози Москви, як попередили в адміністрації, США продовжать підтримувати Україну.

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Адміністрація Білого дому висловила свої коментарі щодо ядерних погроз, які виходять від президента Росії Володимира Путіна. Представники заявили, що президент США Джо Байден отримав інформацію з цього питання. Про це повідомила спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент, звичайно, в курсі", — сказала вона.

Представниця Білого дому додала, що Володимир Путін знову підтвердив позицію щодо ядерної доктрини Росії. Вона охарактеризувала висловлювання Путіна як "нерозумну" риторику.

"Тим не менш, ядерна риторика Росії була нерозважливою і безвідповідальною протягом усього цього конфлікту. Це Росія жорстоко вторглася в Україну без провокації та виправдання. І ми продовжимо підтримувати Україну, оскільки вони захищають свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", — заявила Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, що 13 березня у ЗМІ писали, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва технічно готова до ядерної війни, тоді як у Вашингтоні висловили занепокоєння з цього приводу.

9 березня у ЗМІ повідомили, що США готувалися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року. Адміністрація Байдена була "особливо стурбована".

10 березня у ЗМІ заявили, що Вашингтон готував відповідь Москві на можливе застосування ядерної зброї по Україні. Однак контрхід США мав бути неядерним, але з драматичною реакцією.