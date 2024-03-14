"Чомусь поплутали": в Раді пояснили, чому переписування авто на дружин не допоможе ухилянтам

Із нового законопроєкту про мобілізацію прибрали все, що порушує права громадян. Однак пункт щодо керування автомобілем для ухилянтів залишили і підтримали правку щодо механізмів притягнення цих військовозобов'язаних до відповідальності.

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Переписування своїх авто на дружин не допоможе українцям, які ухиляються від мобілізації, бо норма стосується суто кермування транспортним засобом. Про це в ефірі телеканалу "Київ24.News" сказав народний депутат України та член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За його словами, із нового законопроєкту про мобілізацію прибрали все, що порушує права громадян. Щодо автомобілів, то цей пункт в законопроєкті залишили і підтримали правку щодо механізмів із притягнення до відповідальності ухилянтів.

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"Якщо ви отримали повістку, але ухиляєтеся і ТЦК вас подає як ухилянта. Далі вас по базі дивиться поліція, чи є, наприклад, у вас водійське посвідчення, то воно отримує якусь галочку, що вам як ухилянту заборонено керувати транспортним засобом", — розповів Федієнко.

Він зауважив, що якщо поліція зупиняє такого громадянина, то повідомляє йому, що він є ухилянтом і його посвідчення водія є недійсним.

"Багато громадян України чомусь поплутали щодо обмеження володіння транспортним засобом і почали перереєстровувати свій транспортний засіб на дружин, сестер тощо. Та ні, друзі. Ця норма стосується суто керування транспортним засобом. Зараз ця норма, станом на сьогодні, залишилась в проєкті закону. Тільки там механізм виконання цієї норми, яка буде перенесена все ж таки в Кодекс України про адміністративні правопорушення", — сказав Федієнко.

Нагадаємо, що 13 березня в Міністерстві оборони України розповіли, як триватиме процес мобілізації, чому Генштаб не може використати ті резерви, які вже є, і чому потрібно мобілізувати 400-500 тисяч.

Раніше юристка Марина Токмач розповіла, хто може відмовитись від повістки в Україні.