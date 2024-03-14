Сковує дії "сушок": в ПС ЗСУ підтвердили роботу ЗРК Patriot на прифронтових територіях

Українські війська намагаються на відстані тримати літаки РФ наскільки це можливо та залучають необхідні засоби.

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Зенітно-ракетні комплекси Patriot й надалі ведуть роботу на прифронтових територіях. Генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомив про це у Telegram.

Він розповів, що російські війська й надалі атакують Україну на різних напрямках. Вони застосовують керовані авіабомби та авіаційні ракети.

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Запускали з Харківської області: росЗМІ повідомили про знищення ракети ЗРК Patriot

Для протидії ворожій тактичній авіації Повітряні Сили залучають усі доступні засоби та інструменти. Українські війська намагаються на відстані тримати літаки РФ. Наскільки це можливо вони сковують дії ворожих "сушок", а при нагоді – знищують противника.

Генерал-лейтенант наголосив на тому, що зенітні ракетні підрозділи виконують завдання прифронтових територій. Серед них й ЗРК Patriot.

"Щодня виконують бойові завдання і наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта", – пояснив Олещук.

Командувач привітав українців з Днем добровольця. Він подякував українським захисникам, які без вагань стали на захист України, поповнивши підрозділи Повітряних Сил.

Ймовірне знищення ЗРК Patriot та дані ЗМІ

Видання Forbes 10 березня повідомило, що окупаційні війська РФ 9 березня завдали удару ракетами оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" по українському конвою, до складу якого входили американські ЗРК Patriot. Унаслідок удару дві установки комплексу було знищено, а екіпаж, напевно, загинув. Зазначається, що це перший випадок, коли противнику вдалося виявити й уразити частину української батареї Patriot.

Нагадаємо, 11 березня експрацівник СБУ розповів, як РФ могла знищити ЗРК Patriot. За словами Івана Ступака, російський розвідувальний БПЛА міг знайти установку і передати координати розрахунку комплексу "Іскандер". Усе відбувалося за лічені хвилини.