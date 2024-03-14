Сковывает действия "сушек": в ВС ВСУ подтвердили работу ЗРК Patriot на прифронтовых территориях

Украинские войска пытаются на расстоянии держать самолеты РФ насколько это возможно и привлекают необходимые средства.

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot и в дальнейшем ведут работу на прифронтовых территориях. Генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, сообщил об этом в Telegram.

Он рассказал, что российские войска и в дальнейшем атакуют Украину на разных направлениях. Они применяют управляемые авиабомбы и авиационные ракеты.

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Запускали из Харьковской области: росСМИ сообщили об уничтожении ракеты ЗРК Patriot

Для противодействия вражеской тактической авиации Воздушные Силы привлекают все доступные средства и инструменты. Украинские войска пытаются на расстоянии держать самолеты РФ. Насколько это возможно они сковывают действия вражеских "сушек", а при возможности — уничтожают противника.

Генерал-лейтенант отметил, что зенитные ракетные подразделения выполняют задачи прифронтовых территорий. Среди них и ЗРК Patriot.

"Ежедневно выполняют боевые задачи и наши летчики, героически уничтожая оккупанта", — пояснил Олещук.

Командующий поздравил украинцев с Днем добровольца. Он поблагодарил украинских защитников, которые без колебаний стали на защиту Украины, пополнив подразделения Воздушных Сил.

Вероятное уничтожение ЗРК Patriot и данные СМИ

Издание Forbes 10 марта сообщило, что оккупационные войска РФ 9 марта нанесли удар ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по украинскому конвою, в состав которого входили американские ЗРК Patriot. В результате удара две установки комплекса были уничтожены, а экипаж, наверное, погиб. Отмечается, что это первый случай, когда противнику удалось обнаружить и поразить часть украинской батареи Patriot.

Напомним, 11 марта экс-сотрудник СБУ рассказал, как РФ могла уничтожить ЗРК Patriot. По словам Ивана Ступака, российский разведывательный БПЛА мог найти установку и передать координаты расчета комплекса "Искандер". Все происходило за считанные минуты.