У Китаї відреагували на попередження Путіна застосувати ядерну зброю

За словами офіційного представника відомства Ван Веньбіня, за нинішніх обставин сторонам необхідно вжити конкретних дій і спільно домагатися деескалації.

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У середу представники КНР заявили, що ядерні держави повинні спільними зусиллями йти до деескалації після того, як президент РФ Володимир Путін попередив, що Росія готова до можливого ядерного конфлікту. Про це пише Newsweek.

За його словами, з військово-технічного погляду Росія готова, ба більше, постійно перебуваємо в стані боєготовності.

Риторика глави Кремля і військові дії в Україні змушують задатися питанням про поріг застосування ядерної зброї в регіональних конфліктах і припускають можливість стратегічного використання ядерних сил, щоб стримати втручання Заходу.

У своєму недавньому інтерв'ю Путін заявив, що ядерна кнопка була б натиснута, якби під питанням було "існування російської держави". Він сказав, що США нарощують свій ядерний арсенал, але це "не означає, що вони готові почати ядерну війну завтра". За його словами, під час війни досі не було необхідності в ядерному ударі.

Відповідаючи на прохання відповісти на висловлювання Путіна під час пресконференції МЗС Китаю в середу, 13 березня, офіційний представник відомства Ван Веньбінь наголосив, що в ядерній війні неможливо перемогти і її ніколи не слід починати.

"Китай вважає, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні прийняти ідею спільної безпеки й підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", — сказав він, додавши, що за нинішніх обставин сторонам необхідно вжити конкретних заходів і спільно домагатися деескалації.

РФ опинилася ізольованою після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року і тепер нарощує економічні, політичні та військові зв'язки з Пекіном. Але сторони не завжди сходяться в поглядах.

Заступник МЗС Росії Сергій Рябков заявив у вівторок, що, хоча в пропозиції Китаю щодо укладення договору про заборону превентивних ядерних ударів є раціональне зерно, Кремль все ж вимагає роз'яснень для США.

Китай, своєю чергою, стрімко розширює власний ядерний арсенал і можливості запуску. Очікується, що до кінця десятиліття кількість боєголовок у Китаї зросте з приблизно 500 до більш ніж 1000.

Нагадаємо, що в опублікованій доповіді розвідки США йдеться про те, що фокус загальної стратегії РФ змістився в бік ядерних сил.

Також повідомлялося про ядерну зброю в космосі та цілі, які переслідуватиме Росія на орбіті.