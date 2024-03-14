В Китае отреагировали на предупреждение Путина применить ядерное оружие

По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбиня, в нынешних обстоятельствах сторонам необходимо предпринять конкретные действия и совместно добиваться деэскалации.

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В среду представители КНР заявили, что ядерные державы должны общими усилиями идти к деэскалации после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к возможному ядерному конфликту. Об этом пишет Newsweek.

По его словам, с военно-технической точки зрения Россия готова, более того, постоянно находимся в состоянии боеготовности.

Риторика главы Кремля и военные действия в Украине вынуждают задаться вопросом о пороге применения ядерного оружия в региональных конфликтах и предполагают возможность стратегического использования ядерных сил, чтобы сдержать вмешательство Запада.

В своем недавнем интервью Путин заявил, что ядерная кнопка была бы нажата, если бы под вопросом было "существование российского государства". Он сказал, что США наращивают свой ядерный арсенал, но это "не означает, что они готовы начать ядерную войну завтра". По его словам, в ходе войны до сих пор не было необходимости в ядерном ударе.

Отвечая на просьбу ответить на высказывания Путина во время пресс-конференции МИД Китая в среду, 13 марта, официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что в ядерной войне невозможно победить и ее никогда не следует начинать.

"Китай считает, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны принять идею общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", — сказал он, добавив, что в нынешних обстоятельствах сторонам необходимо предпринять конкретные действия и совместно добиваться деэскалации.

РФ оказалась изолированной после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и теперь наращивает экономические, политические и военные связи с Пекином. Но стороны не всегда сходятся во взглядах.

Заместитель МИД России Сергей Рябков заявил во вторник, что, хотя в предложении Китая о заключении договора о запрете превентивных ядерных ударов есть рациональное зерно, Кремль все же требует разъяснений для США.

Китай, в свою очередь, стремительно расширяет собственный ядерный арсенал и возможности запуска. Ожидается, что к концу десятилетия количество боеголовок в Китае вырастет с примерно 500 до более чем 1000.

Напомним, что в опубликованном докладе разведки США идет речь о том, что фокус общей стратегии РФ сместился в сторону ядерных сил.

Также сообщалось о ядерном оружии в космосе и целях, которые будет преследовать Россия на орбите.