"Йдемо на вибори": як проходить рейд ЛСР і РДК та чи зможуть вони "взяти" Бєлгородщину і Курщину

За словами речника Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, у Бєлгородській області російська армія готувались до операції добровольців, а от у Курській – їх не чекали.

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Триває просування добровольців з Легіону "Свобода Росії", які увійшли у прикордонне селище Тьоткіно на Курщині. Російський добровольчий корпус здійснює рейд у Бєлгородській області. Операція пов'язана з "виборами Путіна" у Росії. Про це заявив речник ЛСР Олексій Барановський у коментарі для LIGA.net.

"Ми вирішили доступним для нас способом взяти участь у цьому заході. Йдемо на вибори, як на свято. Висловлюємо свою політичну позицію: Путін – воєнний злочинець, вибори – нелегітимні. Режим має бути знищений", — розповів він.

За словами Барановського, бійцям Легіону "Свобода Росії", які заявили про взяття під контроль частини селища Тьоткіно, буквально у перші години вдалося знищити там пункт зв'язку і командний пункт.

"Російська армія і зі зв'язком не те щоб сильно ефективно вміє займатись логістикою, а без зв'язку – тим паче. У Курській області в них все паралізовано. Вони тільки-но починають приходити до тями та перегруповуватись", — стверджує речник ЛСР.

Він додав, що у Тьоткіно і на околицях тривають стрілецькі бої. В результаті ударів БПЛА та мінометних атак ЗС РФ втратили кілька одиниць бронетехніки, два міномети та дві гаубиці Д-30. Щонайменше 10 російських окупантів отримали поранення. Однак, за словами Барановського, точна кількість загиблих наразі невідома.

Ситуація у Бєлгородській області

Як розповів журналістам видання один із бійців Російського добровольчого корпусу (РДК) на умовах анонімності, війська РФ підтягли до Бєлгорода додаткові сили та техніку. У повітрі постійно перебуває велика кількість російських безпілотників, працює артилерія чи міномети.

За словами Барановського, на Бєлгородщині російські війська готувались до нових рейдів, а от у Курській області – ні.

"Там теж є лінії оборони, фортифікації. Але на нас не чекали. Ефектом несподіванки ми і скористались. До Курської області ми заходимо вперше", — каже представник Легіону.

Жителів Курської і Бєлгородської областей закликали евакуюватися

Впродовж двох днів учасники операцій попереджають про масовані удари по російських військових об'єктах у Бєлгородській та Курській областях і закликають до евакуації цивільного населення. Барановський стверджує, що це спроба відтягти частину сил армії Росії від перекидання на територію України.

Рейд добровольців допоможе зруйнувати ілюзію стабільної Росії

У коментарі виданню колишній спікер Генерального штабу ЗСУ та полковник запасу Владислав Селезньов припустив, що військово-інформаційна операція допоможе зруйнувати ілюзію стабільної Росії, яку перед виборами намагались створити російські топ-чиновники.

"Вона має привернути увагу росіян до того, що збройний спротив Путінському диктаторському режиму цілком ймовірний та реальний. Та спростувати той порядок денний, який формує російський уряд та топ-пропагандисти на території РФ", — каже він.

Чи зможуть ЛСР та РДК "взяти" Курську та Бєлгородську області

Однак, на думку Селезньова, навряд чи цього разу російським добровольцям, які воюють на боці України, стане ресурсів взяти під контроль Курську та Бєлгородську області.

"Близько 27 000 російських військовослужбовців перебувають на території Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Сили Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону та Російського добровольчого корпусу кратно менші", — запевняє він.

Нагадаємо, раніше OSINT-аналітики повідомили, що у селі Сподарюшино Бєлгородської області (Російська Федерація) військові ЗС РФ вивісили білий прапор та здалися в полон бійцям Легіону "Свобода Росії" та Російському добровольчому корпусу.