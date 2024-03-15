Маневри в місті-мільйоннику: у Південній Кореї пройшли оригінальні військові навчання

Командування південнокорейських сил вирішило, що місто Пусан являє собою відповідне середовище для навчальних військових сценаріїв, зокрема, для відпрацювання розгортання колісної бронетехніки.

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53-тя піхотна дивізія Південної Кореї провела незвичайні військові навчання в міській місцевості на тлі можливих провокацій з боку сил КНДР. Підрозділ виконав практичні маневри колісної бронетехніки на ділянці від моста Квангендеге до моста Пусанхан у Пусані, в якому проживає понад 3,4 мільйона осіб. Про це 14 березня повідомили в Defence Blog.

"Мета навчань — підготуватися до можливих проникнень і провокацій, зосередившись на створенні ефективних оперативних процедур для колісної бронетехніки в міських умовах і підвищенні готовності до комплексних оборонних операцій", — пишуть оглядачі.

Зазначено, що місто Пусан є другим за чисельністю населення місто Південної Кореї, з населенням понад 3 млн осіб. Військове керівництво вирішило, що місто являє собою відповідне середовище для навчальних військових сценаріїв.

Пріоритетними завданнями підрозділу, який брав участь у маневрах, стали відпрацювання навичок водіння з урахуванням міських умов, забезпечення швидкого розгортання колісної бронетехніки в густонаселених районах і розробка протоколів безпеки.

Командир маневреного батальйону підполковник Чо Син Мін наголосив на важливості проведення реалістичних навчань для підвищення бойових можливостей колісної бронетехніки для ефективного захисту району Пусана.

"Проводячи навчання з ведення бойових дій у міських умовах, південнокорейська армія прагне забезпечити свою готовність до швидкого та ефективного реагування на будь-які непередбачувані обставини", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, 8 березня армія Північної Кореї продемонструвала далекобійні артилерійські системи, які можуть бути застосовані для удару проти південного сусіда. Маневри сил КНДР стали відповіддю на спільні щорічні навчання Південної Кореї зі США "Щит свободи".