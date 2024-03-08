"Смертельна загроза": КНДР показала небезпечну артилерію під час навчань (фото)

За оцінками аналітиків, у випадку несподіваного нападу у Південній Кореї за годину може загинути до 10 000 людей через величезну кількість артилерії у КНДР.

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Північна Корея продемонструвала далекобійні артилерійські системи, які можуть бути застосовані для удару проти Південної Кореї. Про це повідомляє CNN.

У КНДР провели артилерійські навчання, які відбуваються в період підвищеної напруги на корейському півострові. Вони стали відповіддю на спільні щорічні навчання Південної Кореї з США "Щит свободи". Ці маневри спрямовані на стримуванні ядерної загрози КНДР.

Навчання КНДР Фото: KCNA

Пхеньян засудив 11-денні навчання як провокаційні і безрозсудні й попередив, що сили Північної Кореї будуть стежити за "авантюрними діями" і проводити "відповідальну військову діяльність", щоб забезпечити безпеку в нестабільній ситуації. отож у КНДР провели артилерійські навчання через день після маневрів, які імітували напад на прикордонний пост Південної Кореї.

"Навчання розпочалися з демонстраційних стрільб підрозділів далекобійної артилерії поблизу кордону, які поставили столицю противника в зону удару та виконали важливі військові завдання зі стримування війни", — заявили в Міноборони КНДР.

Далекобійна артилерія КНДР Фото: KCNA

За даними аналітичного центру RAND за 2020 рік, КНДР має майже 6000 артустановок у зоні дії основних населених пунктів півдня. Потенційно вони можуть вбити 10 000 людей за годину. США і Південній Кореї буде важко зупинити чи захиститись від удару півночі, якщо він почнеться без попереджень.

Останніми місяцями Кім Чен Ин проводить дедалі жорсткішу позицію проти Південної Кореї, заявивши, що Північ більше не шукатиме примирення та возз’єднання. Він наказав армії і промисловості прискорити підготовку до війни у ​​відповідь на "протистояння" з боку США.

Ким Чен Ин закликає готуватись до війни Фото: KCNA

Нагадаємо, 8 березня Південна Корея організувала "прогулянку слонів" за участю винищувачів F-35A.

7 березня КНДР провела навчання з нападу на Південну Корею.