"Смертельная угроза": КНДР показала опасную артиллерию во время учений (фото)

По оценкам аналитиков, в случае неожиданного нападения в Южной Корее за час может погибнуть до 10 000 человек из-за огромного количества артиллерии в КНДР.

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Северная Корея продемонстрировала дальнобойные артиллерийские системы, которые могут быть применены для удара против Южной Кореи. Об этом сообщает CNN.

В КНДР провели артиллерийские учения, которые проходят в период повышенного напряжения на корейском полуострове. Они стали ответом на совместные ежегодные учения Южной Кореи с США "Щит свободы". Эти маневры направлены на сдерживании ядерной угрозы КНДР.

Учения КНДР Фото: KCNA

Пхеньян осудил 11-дневные учения как провокационные и безрассудные и предупредил, что силы Северной Кореи будут следить за "авантюрными действиями" и проводить "ответственную военную деятельность", чтобы обеспечить безопасность в нестабильной ситуации. так, в КНДР провели артиллерийские учения через день после маневров, которые имитировали нападение на пограничный пост Южной Кореи.

"Учения начались с демонстрационных стрельб подразделений дальнобойной артиллерии вблизи границы, которые поставили столицу противника в зону удара и выполнили важные военные задачи по сдерживанию войны", — заявили в Минобороны КНДР.

Дальнобойная артиллерия КНДР Фото: KCNA

По данным аналитического центра RAND за 2020 год, КНДР имеет почти 6000 артустановок в зоне действия основных населенных пунктов юга. Потенциально они могут убить 10 000 человек в час. США и Южной Корее будет трудно остановить или защититься от удара севера, если он начнется без предупреждений.

В последние месяцы Ким Чен Ын проводит все более жесткую позицию против Южной Кореи, заявив, что Север больше не будет искать примирения и воссоединения. Он приказал армии и промышленности ускорить подготовку к войне в ответ на "противостояние" со стороны США.

Ким Чен Ын призывает готовиться к войне Фото: KCNA

Напомним, 8 марта Южная Корея организовала "прогулку слонов" с участием истребителей F-35A.

7 марта КНДР провела учения по нападению на Южную Корею.