На глазах у Пхеньяна: в Южной Корее организовали "прогулку слонов" с участием F-35A (видео)

Маневры демонстрирую готовность южнокорейских ВВС к быстрому развертыванию значительного парка самолетов, а также служат наглядной демонстрацией силы северным соседям — КНДР.

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Военно-воздушные силы Южной Кореи на авиабазе в Сувоне устроили "Прогулку слонов" (Elephant Walk) — маневры, направленные на проверку готовности к массовому развертыванию боевой авиации. Одновременно было задействовано 33 самолета включая стелс-истребители F-35A, корейские KF-16, F-15K и F-4E. Об этом 8 марта сообщило агентство Yonhap News Agency.

В ходе мероприятия полностью вооруженные истребители проехали строем по аэродрому, чтобы отработать стандартные процедуры перед взлетом и проверить свою готовность.

Маневры состоялось сразу после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за артиллерийскими учениями с участием пограничных подразделений, способных нанести удар по Сеулу. В это же время, как отмечается, Южная Корея и США с понедельника проводят ежегодные учения Freedom Shield, чтобы укрепить сдерживание против ядерных и ракетных угроз Северной Кореи.

"Как показали сегодняшние учения Elephant Walk, мы должны стать ВВС, которые внушают доверие народу и страх врагу, с возможностями и позицией, позволяющими с избытком ответить на любую вражескую провокацию", — заявил в связи с маневрами начальник южнокорейского штаба ВВС генерала Ли Ен Су.

Маневры Elephant Walk. 8 марта Республика Корея

Оценка обозревателей

Военные обозреватели Bulgarian Military обратили внимание, что "хореографию военных самолетов" возглавили не новейшие F-35A, а "стойкие небесные воины" F-4E Phantom, которые уже в июне текущего года будут уходить на пенсию. При этом F-4E были оснащены ракетами класса "воздух-земля" AGM-142H Popeye и AGM-65D Maverick, а также бомбами класса "воздух-земля" MK-82.

В свою очередь два истребителя-невидимки F-35A пролетели низко над строем Elephant Walk и присоединились к строю после приземления.

Мотивация проведения Elephant Walk двоякая, пишут обозреватели. С одной стороны — это демонстрация возможностей и готовности ВВС к быстрому развертыванию значительного парка самолетов. С другой — маневры служат наглядной демонстрацией силы, выступая в качестве сдерживающего фактора и указывая потенциальным противникам на способность военных оперативно собрать и развернуть внушительный контингент самолетов.

Важно

США и Южная Корея проводят военные учения, которые могут разозлить Ким Чен Ына, — Bloomberg

Вместе с тем, несмотря на потрясающее зрелище, Elephant Walk требует тщательной координации и четкой связи между летчиками и наземными экипажами, чтобы обеспечить безопасное и беспрепятственное перемещение всех самолетов.

Напомним, в КНДР военные построили полигон, на котором тренируются захватывать пограничные посты Южной Кореи. При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил полигон и заявил, что нужно активнее готовиться к полномасштабному конфликту.