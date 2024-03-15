Китайський бомбардувальник засвітився з новою балістичною ракетою YJ-21 (фото)

Раніше дослідники вважали, що носієм ракети YJ-21 будуть есмінці Type 055, але боєприпас помітили на бомбардувальнику H-6N.

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В соціальних мережах зʼявилось фото бомбардувальника H-6N з новою балістичною ракетою повітряного базування під фюзеляжем. Про це повідомляє Defence Blog.

Бомбардувальник з Центрального військового командування Народно-визвольної армії Сіань H-6N. Під фюзеляжем у нього помітили балістичну ракету. Ймовірно, це ракета YJ-21 повітряного базування. Заявляється, що вона високоманеврена і може уражати як наземні, так і надводні цілі. Балістичну ракету ще прозвали "вбивцею авіаносців", що характеризує спрямованість Китаю на протистоянні американським авіаносним групам. Вони є символом домінування США на морі і глобальної проєкції могутності.

Дальність польоту YJ-21 оцінюється у 1500 км. Походження балістичної ракети достеменно невідомо. Дослідники допускають, що вона є розвитком балістичної ракети CM-401 з розширеними функціями і можливості. Також вона схожа на протикорабельну DF-21D, яка на кінцевій ділянці польоту може розвивати швидкість у 10 Махів (12250 км/год).

Також планується, що YJ-21 буде інтегровано на есмінець Type 055. Наразі більша частина інформації щодо ракети недоступна.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ писали, що Китай став лідером у розробці гіперзвукової зброї.

Раніше в КНР помітили третій прототип винищувача J-35, який має стати базовим літаком на авіаносцях.