Пентагон поповнить на $6,5 млрд запаси зброї включно з HIMARS і TOW після надання допомоги Україні

Пентагон, зі слів офіційних осіб, має близько 10 мільярдів доларів для термінового поповнення власних запасів.

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Міністерство оборони США поповнить свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після надання допомоги Україні. Пентагон потребує ракет до протитанкових комплексів TOW, комплексів HIMARS та приладів нічного бачення. Про це пише Bloomberg з посиланням на документ Пентагону, надісланий до Конгресу США.

Документ, датований 24 лютого, американські військові заявили стосовно необхідності поповнення запасів ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS на 549 мільйонів доларів. Також це стосується придбання протитанкових комплексів TOW на 348 мільйонів доларів та приладів нічного бачення на 308 мільйонів доларів.

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Озброєння та обладнання планують придбати у різних штатах на американських підприємствах. Цей список є лише частиною загального списку озброєнь, який включає на суму 10 мільярдів доларів, які США надали зі своїх складів укранським військам. Асигнувань для поповнення запасів від Конгресу не було отримано.

Пентагон очікує, що ці кошти включать до додаткового запиту президента США Джо Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю. Зі слів офіційних осіб, Пентагон має близько 10 мільярдів доларів у терміновогно поповнення.

Підкреслюючи потенційну економічну вигоду багатьох законодавців у рідних штатах і округах, це є частиною кампанії переконання Пентагону, щоб Палата представників схвалила пакет, який передбачає 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Намагаючись підтримати справу Пентагону, генерал Чарльз Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, планує у четвер відвідати підприємство Lockheed Martin Corp у Арканзасі, де збирають велику кількість ракет. Він також відвідає армійський боєприпасний завод McAlester в Оклахомі.

Нагадаємо, 13 березня журналісти The Wall Street Journal повідомили, що Пентагон готовий надати Україні ATACMS дальнього радіусу дії на 290 км. Американські військові тепер можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, повідомили офіційні особи США журналістам.