"Політична дисфункція": допомога США для України може бути виділена занадто пізно, – WP

Без військової підтримки Вашингтона до літа Київ може зазнати великих втрат, стверджують американські журналісти.

Related video

У Білому домі не виключають, що внаслідок "політичної дисфункції Вашингтона" Україна може отримати американську допомогу занадто пізно "для недопущення катастрофи". Про це йде мова у матеріалі видання The Washington Post.

В адміністрації Байдена вважають, що за найбільш оптимістичного сценарію вже протягом цього року може бути втрачена "незліченна кількість життів", а за песимістичного — відбудеться прорив лінії фронту.

За словами високопоставленого посадовця США, для України не закінчиться нічим хорошим те, що постачання не буде здійснюватися тривалий час. Він вважає, що це може викликати потенційний крах. Однак навіть якщо Україна і зможе втриматися, для цього потрібно буде піти на жертви незліченними життями.

Водночас "старший радник Зеленського", ім'я якого не вказали, висловив згоду з тим, що якщо США не продовжать надавати допомогу, є велика імовірність великих втрат території до літа. За даними джерела, люди не усвідомлюють, наскільки зараз на фронті критична ситуація, зокрема через низький моральний дух і невисоку динаміку. До того ж серед молодих людей присутній страх мобілізації "на загибель" через нестачу зброї.

У виданні також зазначають, що українські політичні лідери вже проінформували європейських та американських чиновників про те, що до кінця березня боєприпаси для частини систем ППО можуть фактично вичерпатися.

Зазначимо, що наразі Конгрес США не схвалив новий великий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів. А у Білому домі 7 березня заявляли, що шукають інші способи надати Києву допомогу у війні проти Росії.