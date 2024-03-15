"Підлий удар покидьків": Зеленський пообіцяв "справедливу реакцію" на обстріл Одеси (відео)

Глава держави заявив, що на місці ракетного удару в Одесі триває рятувальна операція. Під завалами шукають людей.

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Збройні сили України обовʼязково зроблять усе, щоб Росія відчула "справедливу реакцію" на ракетний удар по Одесі, який вона вчинила в п'ятницю, 15 березня. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні глава держави заявив, що на місці удару тривають рятувальні роботи.

"В Одесі ще тривають рятувальні роботи й надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга — коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі", — розказав президент.

За його словами, серед загиблих і постраждалих —фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС.

"Десятки поранених. Триває пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби. Вдячний кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих, а Сили оборони, за його словами, "обов'язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію".

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Одесі. У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти запустили по місту ракети типу "Іскандер". Жертвами ракетної атаки стали 20 людей, ще 73 отримали поранення.