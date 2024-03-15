Дуже велике значення: в уряді визначилися з місцем військового кладовища під Києвом

Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване на двох земельних ділянках у Гатненській громаді Фастівського району.

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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в п'ятницю, 15 березня, офіційно визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що військовий цвинтар буде на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району на Київщині.

За словами очільника уряду, створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни.

"Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу й незалежність", — сказав Шмигаль.

Національне військове кладовище — що відомо

У вересні 2023 року Фокусу писав, що Мінветеранів розглядало 5 варіантів ділянок під військове кладовище.

"Одна — у Биківні, друга — біля Гатненської громади Київської області, фактично Віта-Поштова, третя ділянка — на території меморіального комплексу, де розташована Батьківщина-Мати, четверта — у Пущі-Водиці та п'ята — у Білогородці Київської області", — розказав ексрадник очільника відомства Костянтин Татаркін.

За його словами, після консультацій із Мінкультом була затверджена ділянка а Биківні (місцевість Києва. — Ред.).

Верховна Рада ухвалила закон, який закріплював будівництво нового цвинтаря поруч із Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили". Документ направили на підпис президенту, але глава держави його не підписав.

8 грудня 2023 року парламент ухвалив новий закон щодо Національного військового меморіального кладовища. Цей документ уже передбачав, що місце розташування майбутнього меморіалу має визначити Кабмін "за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про намір відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року.

23 лютого уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення Національного військово-меморіального кладовища. Рішення передбачає виділення 515 млн гривень на його будівництво та функціонування у 2024 році.