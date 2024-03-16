Як отримати відстрочку від призову: список хвороб, з якими не мобілізують

Особу можуть визначити непридатною до проходження військової служби, якщо в неї діагностували одну або декілька хвороб із переліку, затвердженому в наказі Міноборони.

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Під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку чи повне звільнення від служби через різні захворювання. Детальніше про це розповіло видання OBOZ.UA.

Зокрема, це стосується громадян, у яких діагностували захворювання нервової системи й розлади психіки.

Згідно з наказом Міноборони "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", підставою для визнання особу непридатною для мобілізації є наступні діагнози:

запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньодзвінковий абсцес;

системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонія;

епілепсія;

хвороби периферичної нервової системи.

Також особи, які мають розлади психіки, звільняються від проходження військової служби:

стійкі психічні розлади;

розлади психіки й поведінки через вживання психоактивних речовин — алкоголю чи наркотиків;

шизофренія, шизотипові й маячні розлади, афективні розлади з фазами, які часто повторюються;

невротичні розлади зі стійкими хворобливими проявами;

поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій та патологічних реакцій.

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