В Бердянську гучно: на виборчій дільниці здетонувала самооборона вибухівка
Голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна повідомила, що одиночний вибух місцеві чули на території гімназії, поблизу якої знаходилась одна із виборчих дільниць, де вже завтра чекали на людей.
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, ймовірно, на виборчій дільниці. Про це ввечері у суботу, 16 березня, повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
"Місцеві повідомляють, що чули одиночний вибух. Схоже, що у Бердянській гімназії № 2, яка ще відома як школа № 10 стався неприємний для окупантів інцидент", — заявила глава МВА.
За даними бердянців, поблизу цієї гімназії знаходилась одна із виборчих дільниць, де вже у неділю, 17 березня, чекали на людей.
Згодом містяни повідомили, що на місце вибуху вже прибула пожежна машина та швидка допомога.
Що про вибух кажуть окупанти
У Telegram-каналі окупаційної адміністрації Бердянська повідомили, що в житловому районі міста стався вибух.
"Злочинна київська влада не залишає спроб залякати росіян під час проведення виборів", — йдеться у повідомленні.
За інформацією у дописі, у суботу ввечері у Бердянську нібито здетонував саморобний вибуховий пристрій. У окупаційній адміністрації заявили, що обійшлося без постраждалих, а на місці вибуху працюють служби екстреного реагування та правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що в окупованому Бердянську 6 березня ліквідовано колаборантку Світлану Самойленко, яка організовувала псевдовибори на окупованих територіях Запорізької області.