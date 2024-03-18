9 прильотів по промислових об'єктах: ЗС РФ вночі масовано вдарили по Кіровоградщині (фото)

Атака дронами призвела до пошкоджень 11 житлових будинків та 5 підприємств, одне з них – критичне. Місцева влада згодом відредагувала повідомлення про нічний удар Shahed та прибрала згадку про влучання в інфраструктуру.

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В ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе по Україні. Серед іншого, є інформація про 9 прильотів по п'яти промислових об'єктах на території Кіровоградської області. Про це керівник Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу вночі 18 березня одне із підприємств зазнало критичних пошкоджень. При цьому немає загиблих серед мирного населення.

Водночас через обстріл шахедами на Кіровоградщині також постраждала цивільна інфраструктура, а саме – пошкоджені житлові будинки.

"Відомо про 9 прильотів по промислових об'єктах. Згідно з попередніми даними, 11 житлових будинків та 5 підприємств зазнали пошкоджень, причому одне з них – критично. Жертв немає", — написав Маліцький.

Окремо високопосадовець написав, що на місті подій вже прибули всі відповідні підрозділи, зокрема рятувальники. Вони візуально обстежили навколишню територію та прилеглі будинки.

Варто зауважити, що вчора, 17 березня, о 23:42 Маліцький повідомляв, що дрони атакують Світловодську громаду. Також сьогодні приблизно о 00:18 він написав про наближення ще двох груп шахедів, а менш ніж за годину сюди летіло ще два ворожих ударних безпілотника.

Ба більше, топпосадовець кілька разів редагував своє повідомлення щодо наслідків нічної атаки БПЛА. Спершу Маліцький повідомив про 9 прильотів по об'єктам промисловості, внаслідок яких також пошкоджень зазнали житлові будинки. Згодом керівник територіальної громади відредагував повідомлення та прибрав інформацію про влучання.

Нагадаємо, що 12 березня автори Telegram-каналу "Полковник ГШ" повідомляли, що росіяни почали встановлювати відеокамери на іранські дрони. Це допомагає їм в реальному часі бачити роботу української ППО.

Також під атаку шахедами 6 березня потрапила Сумська область. Обстріли окупантів призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури.