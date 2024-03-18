ВМС Південної Кореї очікують Ship-to-Air Missile-II: на що буде здатна нова ракета

Нове озброєння класу "корабель-повітря-II" покликане замінити американські ракети серії SM, які наразі використовуються морськими силами Південної Кореї.

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Республіка Корея 15 березня зробила значний крок у зміцненні свого військово-морського оборонного потенціалу, оголосивши про підписання контракту між Адміністрацією програми оборонних закупівель (DAPA) і компанією LIG Nex1. Контракт вартістю 248 млн доларів знаменує початок реалізації проєкту з розробки системи Ship-to-Air Missile-II (корабель-повітря-II), повідомляє Naval News.

У матеріалі зазначено, що проєкт Ship-to-Air Missile-II підкреслює прагнення Південної Кореї до самодостатності оборонного потенціалу, оскільки ракета "корабель-повітря-II" розроблена для малопомітних корейських есмінців нового покоління з керованими ракетами або KDDX.

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Орієнтована на захист кораблів від повітряних загроз, включно з північнокорейськими літаками і крилатими ракетами, ця вітчизняна зенітно-ракетна система покликана значно підвищити живучість військово-морських засобів.

Що відомо про проєкт

За даними джерел, після введення в експлуатацію вона замінить американські ракети класу "земля-повітря" SM-2, які наразі використовують ВМС Південної Кореї, зберігши при цьому схоже оперативне призначення і концепцію.

За своїми розмірами вона перевершує SM-2MR Block IIIA і використовує початковий прискорювач, запозичений у ракети наземного базування TSLM, яка сама є модифікацією протикорабельної ракети C-Star. Характеристики ракети охоплюють дальність понад 180 км, підтримувану бустером і двоімпульсною руховою установкою. При цьому зброя буде на 90% оснащена південнокорейськими передовими технологіями точного наведення і пошуку цілей.

Ракета Ship-to-Air Missile-II

Так, у зброю інтегровано вітчизняні системи наведення ракет і технології пошуку цілей, включно з GaNSSPA потужністю 1 кВт. Крім того, Ship-to-Air Missile-II візуально схожа на наявну L-SAM (AAM), зі змінами, що включають додавання початкового прискорювача і поліпшених блоків наведення і шукачів.

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У поєднанні з ракетою класу "корабель-повітря-II" есмінці KDDX будуть оснащені системою перехоплення балістичних ракет, що ще більше зміцнить їхні оборонні можливості.

Керівник проєктної групи з керованої зброї в DAPA Лі Дон Сок підкреслив подвійне значення проєкту. За його словами, ракета з одного боку забезпечить захист від загроз північного сусіда, з іншого — дасть поштовх розвитку оборонної промисловості в галузі незалежних досліджень і розробок високоточної керованої зброї.

"Завдяки цьому проєкту військові придбають сучасні ракети класу "корабель-повітря" з розширеними можливостями реагування на повітряні загрози Північної Кореї, а також внесуть внесок у поліпшення спроможності вітчизняної оборонної промисловості самостійно проводити дослідження і розробки високоточної зброї", — сказав Лі Дон Сок.

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