"Основні перемоги для диктатора": з чим пов'язана пауза в масованих обстрілах ЗС РФ (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що скоро буде чотири тижні як споряджені ворожі ракетоносії не виходили на чергування. З її слів, через паузу в масованих атаках військові тримають ситуацію "на особливому контролі".

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Росія не відмовилась від масованих ракетних обстрілів України, але пауза в атаках може буде пов’язана з двома факторами. Про це в ефірі телемарафону 18 березня розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми ретельно відстежуємо активність і стратегічної авіації в тому числі. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 — нема навідника, розвідувального центру", — зазначила вона.

Військова підкреслила, що останні операції ворожої авіації виявились "не дуже активними та не дуже результативними".

"З урахуванням "літакопаду", який влаштували Сили оборони України для авіації росіян, це також дуже небезпечна операція наступного разу. Але вони не відмовились від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають, і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктаторові", — пояснила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" запевнила, що ситуацію тримають "на особливому контролі" та ретельно відстежують. Вона закликала українців враховувати, що кожне попередження про небезпеку — це може бути активність російської авіації з залученням ракетоносіїв з моря.

"Вони там є, вони споряджені, але завтра буде чотири тижні як вони не виходили на чергування. Така пауза може бути виправдана завершенням цього відповідального для них етапу (президентських виборів у РФ. — Ред.) і подальшим посиленням агресії терору", — повідомила Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про паузу в масованих ракетних обстрілах — з 4:25)

Нагадаємо, речник УДА "Південь" Сергій Братчук розповів, що ЗС РФ застосовують тактику подвійного удару. Мета російських окупантів — отримати якомога більше жертв.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попередив, що Росія може розпочати повноцінну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. З його слів, перша хвиля вже була восени.