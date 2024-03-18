"Основные победы для диктатора": с чем связана пауза в массированных обстрелах ВС РФ (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что скоро будет четыре недели как снаряженные вражеские ракетоносители не выходили на дежурство. По ее словам, из-за паузы в массированных атаках военные держат ситуацию "на особом контроле".

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Россия не отказалась от массированных ракетных обстрелов Украины, но пауза в атаках может будет связана с двумя факторами. Об этом в эфире телемарафона 18 марта рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы тщательно отслеживаем активность и стратегической авиации в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 — нет наводчика, разведывательного центра", — отметила она.

Военная подчеркнула, что последние операции вражеской авиации оказались "не очень активными и не очень результативными".

"С учетом "самолетопада", который устроили Силы обороны Украины для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют, и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", — объяснила Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" заверила, что ситуацию держат "на особом контроле" и тщательно отслеживают. Она призвала украинцев учитывать, что каждое предупреждение об опасности — это может быть активность российской авиации с привлечением ракетоносителей с моря.

"Они там есть, они снаряжены, но завтра будет четыре недели как они не выходили на дежурство. Такая пауза может быть оправдана завершением этого ответственного для них этапа (президентских выборов в РФ, — ред.) и дальнейшим усилением агрессии террора", — сообщила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о паузе в массированных ракетных обстрелах — с 4:25)

Напомним, представитель УДА "Юг" Сергей Братчук рассказал, что ВС РФ применяют тактику двойного удара. Цель российских оккупантов — получить как можно больше жертв.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупредил, что Россия может начать полноценную мобилизацию на временно оккупированных территориях. По его словам, первая волна уже была осенью.