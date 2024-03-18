Росія не може закрити свій кордон: почалося формування сірих зон, — Коваленко

На думку оглядача Олександра Коваленка, Кремлю критично не вистачає ресурсів в Україні, щоб виділити достатньо сил для надійнішого прикриття кордону. Москва не може дозволити собі виділити від 60 до 80 тисяч додаткових військовослужбовців із необхідним озброєнням для того, щоб захистити прикордонну зону.

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Тиждень тому Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та інші підрозділи, що складаються з росіян, які готові боротися з режимом Володимира Путіна, розпочали нову хвилю активних дій у зоні прикордонної території. Ці дії виявилися більш масштабними та тривалими, ніж у 2023 році. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів виданню OBOZ.UA, наскільки далеко можуть зайти бойові дії на території РФ і чому Росія не в змозі контролювати свій кордон.

Як Росія "охороняє" свій кордон

Кордон РФ із Україною російськими військами фактично не прикритий. Угруповання, відповідальне за охорону кордону, складається приблизно з 35 тисяч військовослужбовців і до тисячі резервістів. Загальну кількість можна оцінити приблизно 45 батальйонних тактичних груп (БТГр), зазначає оглядач.

Озброєння цього угруповання включає близько 200 танків, 600 бойових броньованих машин, 800 артилерійських систем і трохи більше ніж пів сотні РСЗВ. Це не відповідає нормам для 45 БТГр, призначених для ефективного виконання бойових завдань, наголосив Коваленко.

Наприклад, стандартне озброєння такого угруповання повинно включати 495 танків, 1485 бойових броньованих машин і 540 артилерійських систем (останні навіть надмірні через необхідність регулярного обстрілу прикордонних сіл і міст).

Угруповання, відповідальне за охорону кордону, ділиться на три частини: "Брянськ", "Курськ" і "Бєлгород". Кожна з них має різну чисельність і боєздатність у разі відбиття військових загроз. Наприклад, найменш боєздатні — це "Курськ" і "Брянськ", тоді як "Бєлгород" має найбільшу чисельність (близько 17,5 тисячі осіб) і найкраще озброєння (понад 100 танків, 350 бронемашин, понад 450 артилерійських систем).

Однак цього недостатньо для контролю за більш ніж 750-кілометровою ділянкою кордону, деться в матеріалі видання.

"Кордон, який можна сміливо називати лінією фронту протяжністю понад 750 км, повинні утримувати 45 недоукомплектованих БТГр. Це, м'яко кажучи, навіть для повністю укомплектованої БТГр перебір із функціоналом у чотири рази — утримувати 16 км фронту в обороні", — пише видання.

Проте Росія неспроможна змінити ситуацію. Їй критично не вистачає ресурсів у зоні бойових дій в Україні, щоб виділити достатньо сил для надійнішого прикриття кордону. Москва не може дозволити собі виділити від 60 до 80 тисяч додаткових військовослужбовців із необхідним озброєнням. Однак рейдові групи можуть.

Рейди на територію Росії

"Те, за чим ми зараз можемо спостерігати вздовж кордону з Росією, це зовсім не похід на Москву та навіть не спроба звільнення від путінського ярма Бєлгорода. Ці дії мають досить певний і легко впізнаваний функціонал диверсійно-розвідувальних груп. До того ж якщо у 2023 році це була проба пера, то зараз це повноцінний пролог. Але пролог до чого?" — ідеться в статті.

Карта прикордоння Росії, опублікована РДК для організації гуманітарного коридору

Користуючись недостатньою захищеністю кордону та нездатністю російських силовиків ефективно реагувати на погрози в ближній прикордонній зоні, рейдові групи поступово створюють тут сірі зони. Ці зони розширюватимуться, охоплюючи довколишні села. Серед них можна назвати Козинку, Заріччя-Друге, Горьковський, Тьоткіно (хоча для швидкого захоплення останнє надто велике, зазначає оглядач).

Є села, які після того, як сірі зони будуть поглинені, стануть плацдармами для РДК, легіону "Свобода Росії" та інших російських добровольців. Прикладом подібних дій є Кринки на лівому березі Херсонської області, які спочатку перетворилися на "сіру зону", а потім на плацдарм для українських сил.

"Тільки у випадку з територією РФ це буде плацдарм РДК, легіону "Свобода Росії" та інших росіян із холодною головою та гарячим серцем", — наголосив Коваленко.

Зрештою, метою рейдів добровольців може стати створення вздовж кордону з Україною (з російського боку) буферної демілітаризованої зони глибиною до 10 км або більше.

"Але поки що про це рано говорити, оскільки ми спостерігаємо ще тільки за прологом, а не за першим розділом", — додав Коваленко.

Що з цього випливає

Росія не може контролювати кордон із Україною. Їй просто не вистачає необхідних ресурсів, які зосереджені в зоні бойових дій в Україні. Це може призвести до розширення рейдових дій і створення сірих зон уздовж кордону з Росією.

Такі дії чинитимуть тиск на російське командування, яке, зрештою, може бути змушене перерозподілити свої ресурси із зони бойових дій в Україні для зміцнення охорони кордону. Однак це не обов'язково призведе до успіху, як це було у випадку з Кринками.

Нині російське командування не має єдиного дієвого рішення для проблеми прикордонної безпеки, що створює для нього незручне становище як із тактичного, так і з репутаційного поглядів, резюмує видання.

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