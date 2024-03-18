Для України це вкрай критично: лінія оборони ЗСУ під Авдіївкою зміщується на захід, — BILD

На думку експерта, ЗСУ насилу тримають оборону на лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке на захід від Авдіївки. А нова лінія оборони зміщується вздовж річок та водойм.

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На Авдіїввському напрямку ЗСУ потроху відступають, через що лінія оборони зміщується на захід. Такого висновку дійшов аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

За його словами, Сили оборони України насилу тримають оборону на лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке на захід від Авдіївки. На сьогодні у Бердичах продовжує боротися 47-та механізована бригада ЗСУ. На думку аналітика, ситуація в Орлівці та Тоненькому — критична для України. Деякі джерела стверджують, що ці два села вже взяли ЗС РФ. За інформацією експерта BILD, зараз українська лінія оборони зміщується звідти на захід до села Уманське.

"Нова лінія оборони зміщується сюди, йдучи вздовж річок та водойм. Це означає, що тут намагатимуться збудувати оборону. Для України це все вкрай критично, бо вона не має другої лінії оборони на захід. Тобто вона має тримати цю територію. Але й для Росії це також критично", — зазначає Рьопке.

Він нагадує, що ЗС РФ просунулися на захід від Авдіївки за кілька днів після того, як ЗСУ залишили Авдіївку. Потім це просування зупинилося. При цьому російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у людях та техніці.

Карта Deepstate

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку бійці ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ в районі села Бердичі, де тривають запеклі бої. Окупанти атакують позиції українських захисників КАБами та артилерією.

Раніше повідомлялося, що бійці 3-ї ОШБр ЗСУ атакували КСП росіян у районі Авдіївки Донецької області. Його виявили розвідники батальйону безпілотних систем і завдали влучного удару 152-мм калібром.