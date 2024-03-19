Відсутність інтернету — не виправдання: росіянам з 1 квітня відправлятимуть онлайн-повістки

Раніше влада запевняла громадян РФ, що щонайменше до 2025 року онлайн-повістки розсилати не будуть. Якщо у призовника немає доступу до порталу "Держпослуги" — оповіщення вважатимуть врученим після закінчення семи днів.

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Весняний призов до російської армії розпочнеться вже 1 квітня, при цьому призовникам у Москві вручатимуть електронні повістки. Про це у вівторок, 19 березня, заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

"У нас електронні повістки приходили і під час осіннього призову, вони будуть приходити і під час весняного призову. Але основним способом оповіщення є традиційна паперова повістка", — сказав депутат.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, що передбачає створення електронного реєстру призовників — бази даних, яка містить усю необхідну інформацію про осіб, які підлягають призову на військову службу. Так військкомати хочуть спростити і прискорити процеси, пов'язані з новим призовом.

При цьому, як зазначив Картаполов, одним із ключових нововведень є використання електронних повісток. Такі повістки розміщуються в особистому кабінеті призовника і вважаються офіційно врученими. Це означає, що тепер необов'язково мати паперову повістку в руках — достатньо перевірити особистий кабінет. Якщо у призовника немає доступу до порталу держпослуг, повістку вважатимуть врученою після закінчення семи днів.

При цьому підкреслюється, що отримання електронної повістки має таку саму юридичну силу, як традиційна паперова. Це означає, що ігнорування повідомлення може спричинити адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що росіян запевняли: раніше 2025 року електронних повісток не буде. Тепер з'ясувалося, що Міноборони РФ отримало завдання використовувати їх уже навесні 2024 року.

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У Росії природа спробувала ліквідувати майбутніх окупантів ще до того, як їх відправили в Україну. На чергу до ворожого військкомату впала брила льоду, 34-річний постраждалий помер у лікарні.

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