Росіяни перекидають різні підрозділи, зокрема й елітні, на ділянки, де відбувається зіткнення з російськими добровольцями, розповів заступник командира ЛСР з військово-цивільного співробітництва "Цезарь".

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Збройні сили Російської Федерації зазнають великих втрат у боротьбі з російськими добровольцями. Про це повідомив заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва "Цезарь" під час телемарафону.

"У противника величезні втрати: близько 1500 особового складу, десятки одиниць техніки та зброї", — сказав "Цезарь".

Він наголосив, що військові РФ змушені перекидати різні підрозділи, зокрема й елітні, на ділянки, де відбувається зіткнення з РДК та ЛСР. Проте російські добровольці "перемелюють" ворога та утримують межі.

Зі слів "Цезаря", в елітних російських підрозділах перебувають патріоти РФ, і в них є розуміння, що лідер Кремля Володимир Путін — "могильник Росії". Заступник командира ЛСР вважає, що пройде час і ці бійці визначаться зі стороною, підтримають добровольців, коли ті підуть вглиб країни.

Крім цього, доброволець розповів про штурми ЗС РФ. Він зауважив, що Путіну все одно кого знищувати — українців чи росіян. Зайняті підрозділами добровольців населені пункти зазнають шквального артилерійського обстрілу, з РСЗВ, КАБів та іншої зброї. "Цезарь" додав, що президенту РФ все одно, скільки загине мирних жителів, йому важливо утримати ситуацію під так званим контролем, знищуючи російських добровольців та придушуючи опір.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 18 березня розповіли, що президент РФ Володимир Путін визнав, що у складі добровольчих формувань, які зайшли у Росію, є росіяни. За його словами, є "чотири групи зрадників".

Того ж дня начальник штабу РДК Олександр Фортуна зауважив, що добровольці продовжуватимуть бойові дії у Росії. Він наголосив, що РДК не планує зупинятися в найближчому майбутньому.