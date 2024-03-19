"Його плани йдуть набагато далі": Кулеба пояснив амбіції Путіна у Європі та Азії

РФ не зупинятиметься на таких країнах як Молдова та Грузія й планує розширити зону свого впливу у Східній Європі та країнах Центральної Азії, вважає очільник МЗС України.

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Амбіції правителя Росії Володимира Путіна не обмежуються кордонами найближчих сусідів і він рухатиметься далі, наскільки йому дозволять. Про це заявив керівник МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з представниками понад 160 ЗМІ з 65 країн світу, інформує "Європейська Правда".

Він нагадав про поширений Росією наприкінці 2021 року документ з вимогами до НАТО повернутися до своїх кордонів станом на 1997 рік. На думку дипломата, це означає, що РФ не зупинятиметься на таких країнах як Молдова та Грузія.

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"Його плани йдуть набагато, набагато далі, і він рухатиметься так далеко, наскільки йому дозволять", – висловився щодо дій очільника Кремля Дмитро Кулеба.

Керівник українського відомства наголосив на тому, що допомога Україні завдати поразки Росії на її власній території – найефективніший спосіб запобігти ситуації. Це дозволить НАТО і центральноєвропейським країнам уникнути боїв із російськими солдатами на власній території.

Міністр розповів, що ціна ведення війни власними силами набагато вища. Україна платить її найбільше – життями своїх людей.

Кулеба нагадав, що Путін бажає відновлення Радянського союзу. У зв’язку з цим його амбіції йдуть далі кордонів його найближчих сусідів, оскільки він не приймає міжнародно визнаних кордонів.

"Тому країни Центральної Азії також мають бути занепокоєні", – додав Кулеба.

Нагадаємо, 19 березня до кінця березня Україна отримає половину з обіцяного ЄС мільйона снарядів. До України у 2024 році, як заявив речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань, планується відправити 1 мільйон артилерійських снарядів.