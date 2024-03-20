Росія продовжує будувати коаліцію, щоб "урівноважити" Захід, — ISW

Аналітики підкреслюють, що РФ прагне до посилення відносин з Північною Кореєю. Зокрема, вона отримала від КНДР балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю.

Related video

Російська Федерація продовжує намагатися побудувати коаліцію, щоб "урівноважити" Захід, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 19 березня.

За інформацією експертів, у вівторок, 19 березня, в Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

"Руденко та Лю звинуватили Сполучені Штати та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли Сполучені Штати від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни", — уточнюють в ISW.

Разом з тим, як підкреслюють аналітики, Російська Федерація прагне до посилення відносин з Північною Кореєю. Зокрема, Росія отримала від КНДР балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку, що викликало занепокоєння в Сеулі.

Окрім цього, посол РФ в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.

Того ж дня, 19 березня, президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення питань двосторонньої співпраці. Раїсі підтвердив свою готовність надати Росії підтримку в стабілізації ситуації на Південному Кавказі в контексті подій у Вірменії та Азербайджані.

"Прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників", — зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що Кремль використовує війну проти України, аби підтримувати двосторонні відносини та створювати "коаліцію держав", аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що президент Російської Федерації Володимир Путін найперше звертається до ФСБ, аби підкреслити, що його режим нібито має підтримку розгалуженого апарату безпеки.