Россия продолжает строить коалицию, чтобы "уравновесить" Запад, — ISW

Аналитики подчеркивают, что РФ стремится к усилению отношений с Северной Кореей. В частности, она получила от КНДР баллистические ракеты и артиллерийские снаряды в обмен на вероятное технологическое сотрудничество.

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Российская Федерация продолжает пытаться построить коалицию, чтобы "уравновесить" Запад, развивая двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 19 марта.

По информации экспертов, во вторник, 19 марта, в Москве заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

"Руденко и Лю обвинили Соединенные Штаты и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии и предостерегли Соединенные Штаты от распространения "блокового мышления" в стиле холодной войны", — уточняют в ISW.

Вместе с тем, как подчеркивают аналитики, Российская Федерация стремится к усилению отношений с Северной Кореей. В частности, Россия получила от КНДР баллистические ракеты и артиллерийские снаряды в обмен на вероятное технологическое сотрудничество и другую неопределенную поддержку, что вызвало беспокойство в Сеуле.

Кроме этого, посол РФ в Китае Игорь Моргулов встретился с руководителем китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа для обсуждения двустороннего сотрудничества в медиасфере.

В тот же день, 19 марта, президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Раиси подтвердил свою готовность оказать России поддержку в стабилизации ситуации на Южном Кавказе в контексте событий в Армении и Азербайджане.

"Стремление России к укреплению политических и дипломатических двусторонних отношений с Пекином, а также использование двусторонних отношений с Ираном и Северной Кореей для военной выгоды является типом "блокового мышления", в котором Лю и Руденко обвиняли США и их союзников", — отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Кремль использует войну против Украины, чтобы поддерживать двусторонние отношения и создавать "коалицию государств", чтобы "уравновесить Запад", что долгое время было центральным аспектом внешней политики России.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в первую очередь обращается к ФСБ, чтобы подчеркнуть, что его режим якобы имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности.