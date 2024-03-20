Депутат вимагав гроші держдопомоги у пораненого військовослужбовця, деталі (фото)

Депутата Тернопільської облради затримали "на гарячому" під час отримання хабаря. Йому загрожує до десяти років тюрми, розповіли в СБУ.

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Депутат обласної ради вимагав у військовослужбовця частину суми матеріальної допомоги на лікування. Чоловіка затримали після одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"20 березня 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили депутата обласної ради, голову бюджетного комітету, на проханні та одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Депутата спіймали на хабарі Фото: НАБУ

Згідно з даними слідства, посадовець запропонував військовому посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування в січні 2024 року. За це боєць повинен був віддати депутатові половину суми.

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"Після одержання неправомірної вигоди депутата затримали. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України", — наголосили в НАБУ.

Затримання депутата Фото: НАБУ Затримання депутата Фото: НАБУ

В СБУ розповіли, що затриманим виявився депутат Тернопільської облради, який вимагав "відкати" за виділення матеріальної допомоги для поранених бійців.

"Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його "на гарячому" під час отримання ним нової суми хабаря", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Депутату загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 лютого стало відомо, що ДБР завершило збирати докази проти співробітників Вінницького ТЦК та СП, які вимагали хабарі в ухилянтів. Працівники військкомату пропонували різні послуги, вартість яких була від 1500 до 4000 доларів.