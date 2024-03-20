Мають займатися війною: Дикий розкритикував ідею "Азову" про "добірних воїнів"

Військові мають займатися військовою справою і знищувати зовнішнього ворона, а не займатися іншими справами, вважає Євген Дикий.

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Бойові підрозділи мають виконувати обов'язки із захисту кордонів України, а не займатися пошуком ухилянтів та мобілізацією. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" сказав колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Ми дограємося до того, що бойовим бригадам доведеться самим проводити мобілізацію. Це — не просто ненормальна ситуація, це ситуація абсолютно нездорова, це — страшна ситуація, якщо бойовим бригадам доведеться проводити мобілізацію", — сказав Дикий.

Він додав, що військові мають займатися військовою справою і знищувати зовнішнього ворона, а не займатися іншими справами, які не належать до їхньої компетенції.

Ідея про пошук ухилянтів бойовими бригадами

Раніше заступник командира бригади "Азов" НГУ, майор, кавалер ордена "За мужність" III ступеню Сергій Цісарук висловив думку, що розвідпідрозділи кожної бригади зможуть набрати чоловіків.

"Якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то з рівнем підготовки, досвідом і оснащенням, яке в них є, буде десь сотня в тиждень, і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів, які служать в ТЦК", — вважає Цісарук.

Нагадаємо, що у Шостці працівник військкомату надавав копняків місцевому жителю. В обласному ТЦК пообіцяли розібратися в ситуації.

Раніше повідомлялося, що у Комітеті ВР затвердили правки до законопроєкту про посилення мобілізації. Згідно з ними рацівники ТЦК показуватимуть посвідчення і представлятимуться, а громадяни не зможуть знімати вручення повістки на камеру.