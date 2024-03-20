Король Нідерландів Віллем-Олександр відвідав навчання українських бійців (фото)

Монарх прибув на полігон, де бійців ЗСУ навчають нідерландські інструктори у межах програми Interflex. Король поспілкувався з українськими військовими та оцінив хід їхньої підготовки.

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Українські захисники проходять навчання в Великій Британії, де їх тренують військові Нідерландів. Під час відпрацювань з бойової роботи їх відвідав король Нідерландів Віллем-Олександр, повідомляє пресслужба монарха.

Так, 20 березня, монарх прибув на полігон, де тривають навчання бійців ЗСУ у межах програми Interflex з підтримки Збройних сил України. Король Нідерландів поспілкувався з українськими військовими та оцінив хід їхньої підготовки.

Тренування відбуваються на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість: кількаповерхові приватні будинки, мініготелі, городи і сади, господарські приміщення, паркани та огорожі. Українських армійців готують кращі інструктори та інструкторки з Великої Британії, Австралії, Данії, Канади, Литви, Естонії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Операція Interflex створена для підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками. Навчання фінансується Великобританією в межах загальної підтримки України. Interflex підтримується не лише Нідерландами, а й Канадою, Швецією, Норвегією, Данією, Австралією, Новою Зеландією та Фінляндією.

Нагадаємо, що міноборони Бельгії показало навчання пілотів ЗСУ на F-16. Тривалість місії — вісім тижнів. Протягом цього часу завершать навчання три групи українців: пілоти F-16, інженери, планувальники місій.