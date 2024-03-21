"Захист потрібен тут": Зеленський попросив партнерів про допомогу після ударів по Києву (відео)

За словами українського президента, у противника немає в арсеналі ракет, які могли б обійти західні системи ППО. Відповідно, потрібні нові рішення про постачання, якщо у партнерів вистачить на це політичної волі.

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Світова спільнота має зупинити російський терор, який можна було побачити вранці 21 березня в Києві. Для цього необхідно надати більше допомоги. Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі відреагував на масований обстріл столиці.

За його словами, під час чергової російської ракетної атаки було перехоплено понад 30 ракет, зокрема й балістичні/аеробалістичні. У результаті постраждали люди і всім надається необхідна допомога.

Глава держави вважає, що світова єдність здатна зупинити терористичні акти з боку росіян. Зробити це можна за допомогою систем протиповітряної оборони. У російських окупантів немає в арсеналі таких ракет, які могли б обійти захист Patriot та інших сучасних систем, які надавали Києву західні союзники.

"Щодня, щоночі такий терор… Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", — написав Володимир Зеленський.

Окремо український президент наголосив, що ми маємо продемонструвати всім, що терор завжди програватиме. Потрібно довести Росії, що їй доведеться змиритися з нормальним і вільним життям в Україні, але для цього потрібно більше підтримки з боку Заходу.

"Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 21 березня російські окупанти атакували територію України ракетами. У результаті пошкодження було зафіксовано одразу в трьох районах столиці. Водночас, як повідомили в Повітряних силах, ППО вдалося знищити всі ракети в небі, які ЗС РФ використовували для атаки по українській території.

Пізніше виявилося, що під час удару по столиці в метро ховалися майже 25 тисяч українців. За даними столичної адміністрації, для зручності українців на станціях підземки доступні лавочки, матраци та розкладні стільчики. Людей закликали не нехтувати своєю безпекою.