Атакують по черзі: бригади ЗСУ використовують танки M-55S як гаубиці, — Forbes (відео)

Словенські танки поєднують у собі корпуси і башти радянських Т-55 50-х років випуску, сучасну ізраїльську систему управління вогнем і класичну британську гармату L7 105 мм.

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Через два тижні після публікації фото 5-ї танкової бригади ЗСУ зі словенськими танками М-55С, які пройшли глибоку модернізацію, вони з'явилися і на відео 127-ї бригади СТрО. Про це пише Forbes.

Ці танки поєднують у собі корпуси та башти радянських Т-55 1950-х років випуску, сучасну ізраїльську систему управління вогнем і класичну британську гармату L7 105 мм.

Наприкінці 2022 року Словенія передала Україні 28 екземплярів — і їх розподілили по різних бригадах ЗСУ.

127-ма бригада захищає ділянку між Степовим і Приютним у Запорізькій області. Це не найспокійніша ділянка фронту, але й не найтихіша. Російські полки почали наступ тут у січні та за три місяці просунулися приблизно на півтора кілометра.

На початку березня 5-та бригада ЗСУ, яка протягом кількох місяців займалася організацією та навчанням у Кривому Розі, отримала колишні словенські танки.

У бригади вже були Leopard 1A5 німецького виробництва з тією самою гарматою L7, що й у М-55S і тими самими снарядами.

До п'ятої, М-55S також отримала 47-а ОМБр і, можливо, 65-а. 47-а бригада відмовилася від застарілих М-55S після постачання сучасних Leopard 2А6, а пізніше М1 Abrams.

Можливо, 5-та бригада також отримає достатньо Leopard 1 і зможе відмовитися від М-55S. Також можливо, що п'ята бригада залишила частину з 27 словенських танків, а решту передала іншим.

Менше з тим, 127-а бригада, судячи з усього, не намагається використовувати М-55S нестандартно. Але ось 47-та, яка в прямих ближніх боях з російськими штурмовими групами в Бердичах застосовує Abrams, схоже, використовує більш легкі та менш захищені колишні словенські танки як гаубиці.

Танк М-55S як гаубиця

На відео 127-ї бригади зображений як мінімум один М-55S вдень у супроводі всюдихода. Танк вилітає з-за лісу, зупиняється і високо підіймає гармату L7, щоб вистрілити по цілі на відстані багатьох кілометрів.

Російські війська також часто використовують танки як гаубиці, зазвичай доповнюють їх дронами. Хоча основне знаряддя танка не витримує важких умов експлуатації, для яких призначені гаубиці, мобільність і захист роблять його корисним засобом, коли спеціальна артилерія недоступна.

На тлі дефіциту артилерійських боєприпасів М-55S з пристойним запасом снарядів 105 мм може виявитися більш цінним саме як гаубиця.

Нагадаємо, що FPV-дрони не дозволили російським військам викрасти шведський танк Strv 122.

Також повідомлялося, що в районі Бахмута бронеколона росіян пішла на прорив.