ЗС РФ намагалися вкрасти шведський танк Strv 122: FPV-дрони не дозволили, — Forbes (відео)

Російським військам ледь не вдалося захопити один із найзахищеніших танків ЗСУ. Але в ситуацію, за словами журналістів, втрутилися українські дроноводи.

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Strv 122 — шведська модифікація німецького Leopard 2A5 — вважається одним із найбільш захищених танків України. І росіяни прагнуть роздобути такі трофеї. Хоча б для того, щоб виставити напоказ у пропагандистських цілях. Про це пише Forbes.

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Російським військам ледь не вдалося захопити один із таких танків, але втрутилися українські дроноводи.

Швеція передала Україні 10 чотиримісних Strv 122 вагою 69 тонн зі щільною бронею веж і гладкоствольною зброєю калібру 120 мм. Усі 10 танків перебувають у 21-й ОМБр, яка захищає лісову ділянку в районі Кремінної.

За словами журналістів, за рік важких боїв танки Strv 122 потерпали переважно від мін, FPV-дронів і протитанкових ракет. ЗСУ втратили як мінімум один Strv 122.

Машини БРЕМ

За даними Oryx, ще шість Strv 122 було пошкоджено, і 21-ша бригада тимчасово залишила п'ять пошкоджених танків на дорозі та полях навколо Кремінної.

Для українських інженерів стандартна практика — відновлювати пошкоджені танки й відправляти їх до Литви для (дуже повільного) ремонту. Найпростіший спосіб захоплення танка Strv 122 для росіян — знерухомити його і відбуксирувати раніше, ніж це встигнуть зробити бійці ЗСУ.

Машини БРЕМ

Нещодавно у ЗС РФ з'явилася така можливість. 10 березня російський FPV-дрон вразив Strv 122 трохи більше ніж за кілометр на схід від головного гарнізону 21-ї бригади в Тернах. Екіпаж Strv 122 евакуювався і залишив пошкоджений танк.

Російські інженери дісталися до нього першими. Пара евакуаційних машин БРЕМ почала тягнути Strv 122 до російських позицій.

Вони пройшли половину шляху, перш ніж їх помітили бійці 3-ї ОШБр, які вели бої в районі Авдіївки. Дрони 3-ї штурмової спочатку атакували основну БРЕМ, кружляли навколо 45-тонної машини, поки один не вдарив по задньому дизельному двигуну.

У підсумку, два FPV завдали удару в районі двигуна, третій — влучив у моторне відділення задньої БРЕМ. Четвертий кружляв над уже зупиненою бронетехнікою, досліджуючи пошкодження.

Росіяни не просунулися далеко зі своїм трофеєм, можливо, опинилися на півдорозі нейтральної смуги, що розділяє українські та російські війська на схід від Тернів.

Можливо, 21-ша бригада спробує повернути Strv 122. Адже дрони атакували БРЕМ, які буксирували Strv 122, але доклали зусиль, щоб не вразити сам танк.

Невдала спроба росіян забрати танк свідчить про те, наскільки це небезпечно. ЗСУ також втрачали БРЕМ під час спроби повернути знерухомлений Strv 122 у грудні, стверджують журналісти.

Нагадаємо, що ЗСУ змінюють тактику під нові партії снарядів. РФ за рік може втратити до 100 тисяч бійців.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, російські війська просунулися до Першотравневої греблі й заявили про захоплення Орлівки.